Ricardo Quintela acusó a Milei de tener "un sesgo filonazi" y habló de su salud mental

El gobernador de La Rioja consideró que el libertario "asusta y atemoriza" y sembró dudas sobre su salud mental.

El gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, acusó al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de tener "un sesgo filonazi", habló de su salud mental y criticó "la forma en que habla, la agresividad para comunicarse con la sociedad".

Quintela dijo que el libertario "asusta y atemoriza": "No lo digo yo, lo dicen todos, hay quienes que hasta lo comparan con... bueno, no quiero atacarlo a él, no me interesa atacarlo a él, a su persona", con menciones implícitas al presidente de Colombia Gustavo Petro, que comparó a Milei con el líder nazi Adolfo Hitler.

El dirigente peronista dijo que sería "imposible gobernar con una persona de estas caracteristicas", después de plantear que renunciaría a su cargo en caso de una victoria de Milei, y dijo que el libertario tiene "inconsistencia emocional", en declaraciones a El Destape radio.