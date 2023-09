Mirtha Legrand confirmó su regreso a la televisión y adelantó la esperada fecha

Luego de tantas idas y vueltas, el clásico ciclo de la diva volverá al aire.

Ahora sí, la firma del contrato es inminente y las fechas están confirmadas. Mirtha Legrand está próxima a volver a la televisión argentina luego de que a través de su nieto y productor ejecutivo, Nacho Viale, reanudara las conversaciones con las autoridades de El Trece para volver con su clásico programa los sábados a la noche.

Pero, como pasó en las últimas temporadas, no sería ella sola, sino que también Juana Viale estará al frente del ciclo los domingos al mediodía, en lo que ya se ha convertido en un esquema clásico. Y en esta oportunidad todo tendrá un condimento muy especial, ya que en la competencia directa estará Marcela Tinayre con Polémica en el bar desde el aire de América.

Que la diva quiere regresar cuanto antes a la pantalla chica no es novedad. En más de una oportunidad lo dejó en claro. Aunque también se hizo a un lado en las negociaciones y dejó que su nieto se encargue de ello. La Chiqui solo esperaba la fecha para anunciar la buena nueva y comenzar a prepararse. Mientras tanto, continuó asistiendo a eventos públicos para mantenerse activa, tal como se lo indicó su médico en plena pandemia del coronavirus, cuando debió resguardarse en su casa.

Así las cosas, en una entrevista en Socios del espectáculo (El Trece) reveló que la semana próxima será la firma del contrato para que las cenas de los sábados salgan por esa pantalla, como viene sucediendo desde 2014. El cronista indagó si se había confirmado que el día del regreso ya estaba estipulado para el próximo 23 de septiembre: “Está confirmado, está confirmado. Estoy con ganas de volver, de estar en contacto con el público, de hacer mi trabajo”, aseguró la diva.

Sobre las idas y vueltas que hubo en las negociaciones y esta resolución, aclaró: “Sí, estoy contenta. Se arregló finalmente. Que voy a América, que voy a Telefe, que voy a El Trece... y finalmente es El Trece. Estoy muy cómoda ahí, muy feliz”, se sinceró.

Pero el desafío también será familiar, ya que, con el regreso del Bailando a la pantalla de América las noches de la semana, se confirmó que Polémica en el bar, con la conducción de Marcela Tinayre, estará al aire los sábados a la noche y los domingos al mediodía, por lo que estarán en competencia directa las generaciones. Al respecto, Mirtha aseguró: “Es raro, nunca me pasó. Y con Juanita los domingos al mediodía, sí. Van a estar las tres generaciones, Tinayre, Legrand, Viale”, analizó.

Otro de los regresos previstos para los fines de semana es el de PH, el clásico ciclo de entrevistas que por la pantalla de Telefe comanda Andy Kusnetzoff. Aunque de ese tema la diva no quiso ahondar mucho aclarando que nunca lo vio. E incluso, al mencionársele una pasada polémica sobre si en ese ciclo copiaban si formato de los almuerzos, Mirtha selló: “Todos los que comen en TV me copian”.

En junio pasado, Adrián Suar había contado que no se llegó a un acuerdo económico para el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla de El Trece, motivo por el cual se abrieron las conversaciones con otros canales. “Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó. En principio, nosotros queríamos Mirtha los sábados y Juana los domingos. A no ser, que ellas decidieran el enroque. Ahí yo no tenía problema. Pero Mirtha, tan genia, dijo: ‘No’. Esa es la verdad”, explicó el gerente de programación del canal de Constitución.