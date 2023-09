Impresionante video: huían a alta velocidad en vehículo robado y chocaron

El video de la impresionante persecución se hizo viran en las redes sociales. Los ladrones se fugaron por Panamericana y cuando bajaron hacia Tigre chocaron contra una camioneta.

Una impresionante persecución policial ocurrió este jueves por la mañana en la autopista Panamericana luego de que dos delincuentes se robaran una camioneta en la localidad bonaerense de San Isidro y se dieran a la fuga. Todo quedó filmado por la cámara del patrullero policial.

La secuencia comenzó con el robo de una camioneta Chevrolet Spin en San Isidro que los vecinos rápidamente denunciaron. Cuando los ladrones se vieron acorralados por la Policía, huyeron a bordo del mismo vehículo hacia la Panamericana con sentido a Tigre.

En las imágenes se puede apreciar la tensión del momento de la persecución en la que los dos policías -una mujer y un hombre- persiguen a toda velocidad a los delincuentes y, al mismo tiempo, advierten a sus compañeros sobre el recorrido que iban haciendo.

“Baja a acceso Tigre, no. No baja a Uruguay, sigue. Va a gran velocidad. Son dos masculinos. No baja en Avellaneda, sigue”, fueron algunas de las frases que pronunciaban tanto el conductor como la copiloto durante la persecución.

Luego de varios minutos de mucha tensión sobre la Panamericana, cuando los delincuentes intentaron bajar por la colectora de Tigre, mordieron el cordón de la calle, la camioneta voló e impactó contra otros dos autos que estaban estacionados con personas adentro.

Apenas la camioneta chocó contra los autos, los delincuentes escaparon en diferentes direcciones. El conductor comenzó a correr sobre la avenida y en el medio una de las personas que había sufrido el choque salió corriendo por el terror que le provocó el momento.

El conductor fue detenido 300 metros después, mientras que el delincuente que viajaba en el asiento del acompañante fue capturado cuando se dirigía en sentido contrario a su compañero. Ambos quedaron detenidos.