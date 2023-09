Las provincias y las regiones son dueñas del agua: el caso de la cuenca del río Salí Dulce

Debemos señalar que los recursos naturales son de las provincias, y cuya regulación legal y administrativa corresponde a las provincias y su integración con la región que la comprenda.

Por Pablo Ramón Lucatelli

Abogado



El escritor José Andrés Rivas, en su brillante trabajo, «Márgenes del regionalismo» publicado en la Revista de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Santiago del Estero (Argentina) en el año 2008, nos habla del REGIONALISMO, donde destaca que se “…deben tener en cuenta las ideas de subordinación política, económica, social, etc., que conllevan las nociones de provinciano o rural, con que suele asociárselo. Esta forma de percepción del problema está tan acentuada, que identifica el concepto de Región con el de espacio interior y subordinado, y no se incluye en ella la percepción de las regiones como espacios multinacionales. (...) A partir de allí, la geografía del regionalismo sería la de un territorio carente del prestigio como la tradición eurocéntrica. La pampa, la sabana, la selva amazónica, los Andes, las islas del Caribe, etc., funcionan como aquello, lo otro, con respecto de la geografía”.

Compartiendo con este académico, que para hablar del regionalismo es necesario establecer una serie de presupuestos previos. En primer lugar, porque cuando lo nombramos no sabemos claramente de lo que estamos hablando. Su significado es tan ambiguo que todo abordaje del problema necesita una delimitación específica de su campo de estudio. La causa es que, en principio, al regionalismo no se lo suele reconocer tanto por lo que es, sino por lo que no es. Por aquello a lo que se opone, antes que por aquello que representa. A esto se suma la desvalorización que acarrea en el campo de la producción cultural, su confusión o su entrecruzamiento con otros conceptos que poseen una evidente connotación marginal: nativismo, telurismo, folklorismo, nos indica Rivas.

Habiendo realizado esta introducción, debemos señalar que los recursos naturales son de las provincias, y cuya regulación legal y administrativa corresponde a las provincias y su integración con la región que la comprenda.

Se ha escrito múltiples artículos sobre La escasez del agua dulce en el mundo, y tiene una extraordinaria importancia como recurso imprescindible para la vida. Su disponibilidad y nivel de consumo es un indicador del desarrollo económico y social de un Estado. El agua se ha transformado, probablemente, en el mayor conflicto geopolítico del tercer milenio, ya que –según sostienen los especialistas– se espera que en 2025 la demanda de este elemento vital sea un 56% superior al que pueda brindar el suministro, y quienes posean agua podrían ser blanco de un saqueo forzado. Se calcula que para los 6.250 millones de habitantes a los que hemos llegado se necesitaría ya un 20% más de agua. La pugna es entre quienes creen que el agua debe ser considerado un commodity o bien comerciable (como el trigo y el café) y quienes expresan que es un bien social relacionado con el derecho a la vida. Los alcances de la soberanía nacional y las herramientas legales son también parte de esta concepción. El problema es que el agua (un recurso que, aparentemente, no representa problemas en algunas regiones del mundo) es un bien muy escaso para los 1.100 millones de personas que carecen de acceso al agua potable, a las que habría que sumar otros 2.400 millones de personas que no tienen acceso a un saneamiento adecuado.

Un ejemplo, que podríamos dar, con una mirada no solamente jurídica sino también histórica y sociológica en el área de influencia de la Cuenca de los ríos Salí-Dulce (una de las más importantes del vasto territorio nacional, las más grande, sin salida al mar de la República Argentina).

De allí, que es preciso decir, que la región Noroeste Argentino (NOA) tiene particularidades que no encontramos en otras partes del mundo; a la luz de las políticas actuales hemos podido comprobar que una de las causas de su aislamiento (probablemente la más importante) sea que, primero los españoles, durante la época de la Conquista y Colonización y los primeros gobiernos de la incipiente Nación aplicaron políticas adecuadas a los intereses del puerto de Buenos Aires, lo que fue en desmedro de las provincias del interior (sobre todo en aquellas que conforman el Norte Grande de la Argentina). Como una muestra palmaria de esta aseveración está el diseño de los Ferrocarriles Argentinos, que se construyeron de manera tal que todas las líneas férreas terminan y/o comienzan en Buenos Aires y, en la práctica, podemos decir que las líneas férreas autónomas, no existen, ya casi todas se relacionen de manera directa con el puerto.

Un primer paso de integración en el siglo pasado fue, el Primer Congreso Regional de Planificación Integral del Noroeste Argentino (PINOA), en 1946, se han realizado múltiples estudios (generalmente esfuerzos individuales de cada provincia sin coordinación adecuada, o de la Nación sin hacer partícipes a las provincias poseedoras de la cuenca), no existe a la fecha un estudio integral que se haya realizado por un grupo de representantes de las provincias de la cuenca en forma conjunta.

Otro estudio integral fue realizado por el Ing. Oscar Díaz Rueda en 1983, por lo que está absolutamente desactualizado y ha perdido vigencia. Otro tema que hemos de considerar es que el tipo de visiones que hay entre el Gobierno central y las provincias no se compadece del sistema federal de gobierno, que está establecido en la Constitución, porque hasta el día de hoy las mismas se basan más en la subordinación de los gobiernos provinciales a los dictados del poder central, que muchas veces desconoce los derechos inherentes a los estados locales, los que en teoría son autónomos, pero que en la práctica son absolutamente dependientes de los dictados del Gobierno nacional.

A la vez, observamos con alegría, el hecho de que el Parlamento del Noroeste Argentino (PNOA), ámbito donde debaten estas problemáticas, ahora se ha transformado en el Parlamento del Norte Grande, integrando todas provincias norteñas.

Un antecedente jurídico que podemos citar, en las regulaciones de las aguas interjurisdiccionales es de la Cuenca Salí-Dulce fue abordado por primera vez en la Cuarta Conferencia de Abogados de 1936, realizada en la provincia de Tucumán. La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico, que asegure el abastecimiento suficiente de agua a la población, e evitar grandes inundaciones, y buscaron armonizar sus posturas. En la región de la Cuenca Salí-Dulce, la disponibilidad de agua dulce por habitante es sumamente variable, de allí que podemos expresar que entre los temas que se analizan, son los relativos a la regulación competencial de las aguas interjurisdiccionales, que tiene que ver con la distribución en el espacio, la distribución en el tiempo, la calidad química, la degradación por contaminación, la captación y distribución y el derroche por ineficiencia en el uso del recurso. Si bien el manejo de los recursos hídricos ha llevado, muchas veces, a graves conflictos entre naciones, provincias o regiones, también, entre otros casos, se han realizado proyectos de gran envergadura, como obras hidroeléctricas, de regadío, entre otras; como en lo ocurrido en la Cuenca Salí-Dulce, (Dique Frontal Río Hondo, provincia de Santiago del Estero). Para comprender la complejidad de cada región es menester situarnos en cada una de ellas, es decir, en el origen mismo de los grupos sociales; es allí, en esa mirada sociológica y ecológica donde encontraremos la respuesta a las causas que genera cada medio y las medidas indispensables para llegar a las soluciones permanentes y superadoras.

Ante lo esbozado, decimos junto al Catedrático santiagueño Francisco Eduardo Cerro, siguiendo a Germán Bidart Campos “que la delegación es hecha por las provincias a través de la Constitución como instrumento originario de formación y estructura de la federación. Son las provincias las que mediante la Constitución han hecho la delegación al gobierno federal”.

En consecuencias enseña el autor citado, que los actos provinciales no pueden ser invalidados sino cuando:

a. La Constitución concede al gobierno federal un poder exclusivo en términos expresos;

b. El ejercicio de idénticos poderes ha sido prohibido a las provincias;

c. Hay incompatibilidad absoluta y directa en el ejercicio de los mismos por parte de las provincias.

“Es cierto que en tanto los poderes de las provincias son originarios e indefinidos, los delegados a la Nación son definidos y expresos, pero no lo es menos que estos últimos no constituyen meras declaraciones teóricas, sino que necesariamente han de considerarse munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se instituyeron tales poderes, en tanto éstos se usen conforme a los principios de su institución.

Ahora bien y cerrando el objeto de esta opinión, cuando nos referimos a las competencias exclusivas de las provincias, se debe incluir las de dictar la constitución provincial, establecer impuestos directos, dictar sus leyes procesales, asegurar su régimen municipal y su educación primaria, entre otras. Esta masa de competencias se encuentra latente en la reserva del art. 121 de la CN, y en la autonomía consagrada por los arts. 122 y 123, con el añadido del nuevo art. 124.

Como principio, las competencias exclusivas de las provincias se reputan prohibidas al Estado Federal.

Las competencias exclusivas de las provincias se desdoblan en:

• las no delegadas al gobierno federal;

• las expresamente reservadas por pactos especiales.

Las concurrentes son las que pertenecen en común al estado federal y a las provincias. En ella se hallan: los impuestos indirectos internos, y las que surgen del art. 125 concordado con el art. 75 inc. 18, más las del art. 41 y el art. 75 incs. 17 y 19 de la CN.

El maestro del mundo Antonio Embid Irujo, nos enseña que hasta el Valor de No Uso del Agua impacta en la sociedad y hay un interés que se respete ese valor.

El agua, es un recurso natural, las personas tienen derecho a su acceso y son las provincias argentinas las propietarias de la misma. El Catedrático santiagueño, Eduardo Llugdar, desarrolla sus clases, aborda el tema agua, desde la perspectiva de los derechos humanos, señalando que se trata de un “Derecho Humano al Acceso al Agua”. Que su vulneración atenta contra la vida misma.

No es Competencia del Congreso o del Poder Ejecutivo Nacional, su regulación legal y administrativa. Si es agua que nace y fenece en un mismo territorio de una provincia, es competencia provincial y si es interjurisdiccional, es competencia regional por tratado interprovincial.

Como colofón, concluimos que en lo específicamente relacionado a las aguas interjurisdiccionales de la Cuenca Salí-Dulce, es menester poner nuestra mira en el concepto de federalismo (enunciado de manera taxativa en nuestra Constitución Nacional) ya que la dinámica federal, muchas veces se manifiesta por la lucha continua entre aquellos elementos que juegan a favor de un fortalecimiento del poder central y aquellos que tienden a la fragmentación del poder entre los gobiernos provinciales, siendo las regiones el camino más preciso y sólido para lograr un Federalismo Real.