Para Coti Romero, lo de "El Conejo" es todo acting

Sin pelos en la lengua, Coti Romero estuvo en LAM y contó todo lo que le molesta de su expareja, Alexis Quiroga.

Coti Romero visitó LAM y opinó sobre su expareja Alexis 'El Conejo' Quiroga en el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito le preguntó "¿Disfrutando al Cone?" "No", respondió. "Se nota, está como tensa la cosa" dijo el conductor.

Ahí contestó: "Y... pero porque él delante de las cámaras canta, roba una flor del estudio y la lleva ahí". "Todo acting", le sugirió Ángel. Y Coti asintió y repitió: " Todo acting".

En ese momento, las panelistas le consultaron si fuera de cámara se hablaban y la ex Gran Hermano expresó: "Fuera de cámara casi no nos hablamos". "¿Es cierto que te reclama?", preguntó el conductor. Coti se quedó en silencio y se rió ante la pregunta y Fernanda Iglesias agregó: "No come ni deja comer".

"La cela, la cela. ¿Es cierto que te hizo una escena?", estaba súper interesado en saber Ángel. Maite Peñoñori preguntó: "¿Por ejemplo con Gastón Edul, no te hizo escena?". "No, no. Él me escribió por el ping pong en su momento, pero después cuando pasó todo esto fue como que dijo 'no, me hago a un lado, chau'".