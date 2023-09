Miley Cyrus reveló el particular motivo por el que no sería madre: "No te queda opción"

La cantante habló sobre la maternidad y confrontó de manera tajante sobre la situación: "¿A cuántos hombres le preguntas si van a tener hijos".

La cantante Miley Cyrus es una de las más reconocidas a nivel mundial. Su música siempre es noticia, pero su vida privada también. A pocos años de divorciarse de Liam Hemswort, le preguntaron si tenía ganas de ser madre en un futuro no tan lejano con alguna pareja. Pero su respuesta tuvo que ver con algo más profundo: “No te queda opción”.

El periodista Nicole Ryan le consultó sobre esta posibilidad su respuesta fue tajante: "¿A cuántos hombres le preguntas si se van a casar o tener chicos? Estoy segura de que tal vez quieras comparar a los Jonas Brothers y cosas así, pero no creo que muchos hombres sientan la presión de tener hijos y casarse".

En cuanto al casamiento recordó que nunca le importó. “Estoy segura de que mis fans van a animarme si digo ‘Oh, quiero tener hijos’, pero no lo voy a hacer. Soy una mujer que tiene una idea un poco más realista de lo que quiere. Esa nunca fue mi prioridad”, indicó.

Miley Cyrus.

"Con tantos desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción que no ser mamá. Tenés que rendirte. La naturaleza es femenina y, cuando se enfada, será mejor que no le toques los ovarios", expresó respecto a la maternidad.

Luego en la entrevista con ELLE aseguró que no piensa traer ninguna persona al mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde “todavía haya peces en el agua”.