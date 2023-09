La preocupación del Tata Martino por la molestia física de Messi

El 10 no logró terminar el encuentro de la Selección Argentina y fue reemplazado tras sentir una molestia.

Luego de anotar el gol de la victoria de la Selección Argentina ante Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi miró al banco de los suplentes para pedir que lo saquen del terreno de juego, lo que generó miles de dudas sobre lo que pasó. La preocupación llegó hasta Gerardo Martino que se refirió a la situación del 10 de Inter Miami.

El Tata habló con la prensa, en la previa del encuentro del conjunto de Florida ante Sporting Kansas City por la fecha 27 de la MLS, que se jugará este sábado a partir de las 20.30 (horario argentino). El entrenador argentino no esquivó la consulta sobre el estado físico de Lionel y respondió: “Parece tener síntomas de cansancio, por lo reportes que tenemos del partido. Tenemos que esperar para saber con mayor precisión”.

La advertencia de Messi

Consultado por su salida, Lionel Messi expresó: “Se fue dando, al final estaba un poco cansado y se dio así. Seguramente no sea la última vez que empiece a salir durante los partidos, pero me sentí muy bien y como dije, fue un partido difícil de jugar, muy físico, muy duro, pero me sentí muy bien”.

¿Qué dijo Scaloni sobre el cambio?

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán albiceleste, Lionel Messi, le pidió el cambio sobre el final del partido ante Ecuador y que será sometido a estudios este viernes para saber si sufre algún tipo de lesión.

“Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio”, afirmó el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro que la Selección ganó por 1-0 a Ecuador en el inicio de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

¿Messi juega ante Bolivia en La Paz?

Sobre si está en duda su participación para el duelo contra Bolivia, correspondiente a la segunda jornada de las eliminatorias, Scaloni respondió que “mañana (por este viernes) le harán estudios” y que si estos son favorables “jugará” en La Paz.

“Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente”, comentó.