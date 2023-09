Día Mundial de la Prevención del Suicidio: la importancia de hablar y escuchar a la otra persona

Para conmemorar la fecha, el psiquiatra Gastón Noriega dará una charla con los equipos juveniles de rugby del Lawn Tenis Club.

Este próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, por lo que profesionales diagramaron algunas actividades para cumplir con dicho fin. El psiquiatra Gastón Noriega brindará este viernes a las 19 horas una charla con los equipos juveniles de rugby del Lawn Tenis Club.

Noticiero 7 habló de esta problemática con Gastón Noriega y éste remarcó la importancia de la detección de los cambios de conducta en las personas, a fines de brindar una instancia de ayuda y contención ante una potencial actitud suicida.

“Las personas que no vemos bien, que han cambiado su forma de ser, que pueden estar teniendo algún problema con el alcohol o con drogas, que han manifestado dificultades en la escuela o en el trabajo, que de repente están apagadas, aunqueno lo manifiesten, es muy probable que estén evaluando no seguir adelante con su vida”, indicó Noriega y agregó: “Lo que hay que hacer es escuchar a la persona, pero no siempre las personas nos van a hablar y contar todas sus cosas. A veces por pudor o vergüenza uno no cuenta sus problemas, para evitar mostrar vulnerabilidad. Por lo general los hombres tienden a no querer mostrar sus debilidades. Es ahí cuando debemos demostrar un interés genuino en que esta persona esté bien para que comience a hablar”.

Gastón Noriega Psiquiatra

“Es sumamente importante hablar de suicidio. Tenemos que alejar el pensamiento de que no tenemos que hablarle de suicidio a la persona que vemos mal porque no queremos meterle esa idea en la cabeza pensando que lo puede hacer. No es así, si no todo lo contrario. La persona que se siente mal esconde ese malestar y se siente peor porque siente que nadie lo entiende”, comentó el profesional y remarcó que “si a una persona que vemos mal le preguntamos si ha pensado en el suicidio y responde que sí es como abrir un abanico de posibilidades porque esta persona está sintiendo que ya puede comenzar a hablar de las cosas que piensa o siente".