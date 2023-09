Carmen Barbieri y un fuerte reclamo a Estefi Berardi por una primicia de LAM

La conductora de Mañanísima le reprochó sin filtros a su panelista que haya sido Ángel de Brito quien dio la noticia de su actual amor.

Carmen Barbieri hizo uso de la buena onda que tiene con Estefi Berardi para hacerle un picantísimo reclamo en Mañanísima, molesta porque le permitió a Ángel de Brito que anuncie su nuevo romance con Nacho Vivas y no a ella en su propio programa.

“¿Cómo se llama tu novio?”, le preguntó Pampito a Estefi. Sin dejarla contestar, Carmen tomó la palabra y le reprochó al aire.

“Perdón, no te hagas la que no. ¡Mosquita muerta! Ángel de Brito ya lo contó. Yo me estoy callando y lo sé hace un montón... ¿Por qué tenemos que callarnos nosotros?”, le reclamó la conductora a Berardi.

Sumándose con humor a la picante chicana, Pampito acotó: “¡Yo también! Lo sé hace como dos meses”.

Desafiante, el periodista vio una imagen de Estefi con Nacho de viaje y la mandó al frente: “Y esa foto es de un viaje secreto, cuando se fue a Mendoza. Por eso faltó y vos, Carmen, te enojaste”.

“Sos un amigo... No tengo nada para ocultar”, le respondió Berardi, indignada.