Bailando sin hermanos, un grupo de WhatsApp creado para “liquidar” a los hermanitos

El Bailando 2023 arrancó con todo y muchos critican la fuerte presencia de los ex Gran Hermano en la pista del programa de Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito expuso una feroz interna del Bailando 2023. El conductora de LAM reveló que hay un grupo de WhatsApp con algunos participantes del certamen, donde están en guerra con los ex Gran Hermano.

"Envidian que los Gran Hermano tienen popularidad y apoyo en las redes", expresó el jurado de la competencia y confirmó que ese grupo está conformado por Stefano De Gregorio, Fernanda Sosa, Guido Zaffora, Kennys Palacios y Lourdes Sánchez.

Al aire en Biri Biri, su programa en República Z, Stefano De Gregorio dio detalles de cómo nació ese grupo y explicó que, cuando se dio cuenta que iban a ir contra los ex GH, decidió darse de baja.

"La consigna del grupo que habían creado era juntarse a comer y charlar. De la nada, alguien le cambia el nombre al grupo. No voy a decir quién. Primero era 'Bailando' y después pusieron 'Bailando sin hermanos'. Todo lo hicieron para que se arme quilombo", contó el ex Chiquititas.

"No le presté atención al cambio de nombre hasta que me llamó mi mamá y me dijo que Ángel estaba contando que había un grupo de WhatsApp.... Ahí me fijé y me di cuenta que era nuestro grupo", siguió Grego.

De inmediato, el actor decidió salir. "Mandé un audio y les dije que me iba. 'Para juntarnos a comer, yo estoy... pero pero las dudas, yo me voy del grupo porque no me gustan estas cosas'", comentó el conductor de República Z.

Todo parece indicar que este el inicio de una guerra entre participantes del Bailando 2023, que seguramente seguirá generando revuelo.