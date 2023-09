Inter Miami afronta el desafío de seguir ganando sin Messi enfrentando a Kansas City

El equipo de la Pulga sale a escena nuevamente en la MLS con la dura misión de estirar su racha sin el crack rosarino que se encuentra convocado a la Selección Argentina.

Inter Miami volverá a tener acción en la Major League Soccer (MLS) esta noche desde las 20.30, cuando se enfrente a Sporting KC. Este será el primer partido que no podrá contar con Lionel Messi, quien está convocado en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina.

Tras superar 1-0 a Ecuador en el Monumental, justamente con un golazo de tiro libre a los 78 minutos, Messi viajará a La Paz para enfrentar a Bolivia el martes 12 de septiembre desde las 17 en la altura del Estadio Hernando Siles.

En ese sentido es que el rosarino no estará disponible desde el 4/9 hasta el 14/9, cuando retornaría a Florida. En ese lapso, el Inter Miami tendrá un solo encuentro: vs. Kansas City (9/9). No obstante, dos días después del retorno del astro a Fort Lauderdale, las Garzas deberán visitar al Atlanta United (16/9). Habrá que ver si, para ese entonces, Gerardo Martino decide darle descanso o no.

El Tata, a su vez, deberá armar un equipo con varias bajas: además de la ausencia de Messi, Drake Callender y Benjamín Cremaschi jugarán con Estados Unidos; Josef Martínez lo hará con Venezuela; Kamal Miller disputará un partido con Canadá; Serhiy Kryvtsov jugará con Ucrania; y Diego Gómez con Paraguay.

Próximos cinco partidos de Inter Miami

Inter Miami vs. Kansas City | Fecha 31 de la MLS | Día y hora: 9 de septiembre a las 20.30

Atlanta United vs. Inter Miami | Fecha 32 de la MLS | Día y hora: 16 de septiembre a las 20.30

Inter Miami vs. Toronto | Fecha 33 de la MLS | Día y hora: 20 de septiembre a las 20.30

Orlando City vs. Inter Miami | Fecha 34 de la MLS | Día y hora: 24 de septiembre a las 20.30

Inter Miami vs. Houston Dynamo | Final US Open Cup | Día y hora: 27 de septiembre a las 21.35