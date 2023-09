La actuación en lo audiovisual

La actuación en medios audiovisuales es una de las ramas que me apasionan. Desde mi adolescencia, de manera informal, y luego académicamente me fui preparando para el rol de director de actores. Una tarea que conlleva una gran responsabilidad. Guiar a una persona en el viaje de "ponerle el cuerpo" a un personaje.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

Al margen del imaginario creado alrededor de esta actividad, del esnobismo y la bohemia de creer falsamente en musas inspiradoras, y toda esa parafernalia mística, en realidad es un trabajo y entrenamiento duro, sistemático y organizado. No hay azar en esto. No entra en juego las "malas o buenas energías". No hay chamanismo de por medio. Son métodos y protocolos de trabajo.

Estados Unidos y La India son países en donde existe una industria real de lo audiovisual. Allí los métodos de actuación están estandarizados. Son necesarios para que la maquinaria siga funcionando. Existe un profesionalismo en la actuación de lo audiovisual que "marca la cancha" en todo el resto del mundo. De esta manera un actor profesional entrena. Aparte de lo histriónico, entrena canto, baile, manejo de voz, respiración, expresión corporal. Este entrenamiento da sus resultados. Es por ello que vemos las actuaciones que vemos en películas, series y demás producciones audiovisuales de otros continentes. Hay un estudio formal de actuación, formación académica específica, rigurosa tanto para intérpretes como para quienes van a dirigirlos. Nada está librado al azar ni a la suerte.

Los rusos son quienes inventaron el método de actuación que luego sería el propicio para el cine. Constantin Stanislavski creó una manera de actuar y dirigir las actuaciones que eran oportunas para el cine que recién hacía sus primeros pasos. Esta persona comenzó a realizar obras teatrales y a dictar varios cursos y capacitaciones en EEUU quedándose a vivir allí. Un discípulo suyo, Lee Strasberg, creó el Actor´s Studio. Una escuela donde se estudia el método de actuación específico para lo audiovisual. Desde allí surgieron todos los popes de la actuación cinematográfica, James Dean, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Dustin Hoffman, Julie Harris, Sissy Spacek, entre muchísimos otros.

Dentro de la puesta en escena cinematográfica los actores son un elemento más con lo que cuenta el director para narrar una historia. Las luces, la cámara, los decorados, el montaje, la música serán algunos de los demás elementos que hacen a una puesta en el séptimo arte. En este esquema es en donde entran en juego los actores como un componente más de la concepción de una obra.





Para poder llegar a ser un buen intérprete y un buen director en principio es importante dejar de lado todo lo que no contribuye al profesionalismo de esta área. A la par estudiar académicamente y capacitarse en el manejo del cuerpo que en definitiva es el instrumento del actor. Artes escénicas, baile, canto, oratoria, mimo, anatomía, estética, historias de las artes. Todas grandes herramientas que deben manejar a la perfección los actores.

Lejos de la parafernalia, el divismo, las luces y alfombras rojas, la actuación y la dirección de actores tienen que ver más con el trabajo duro que con el "circo". Lograr buenas actuaciones es producto de un trabajo riguroso. Disciplina, entrenamiento, repetición, afinamiento. Las grandes actuaciones tienen por detrás cientos de horas de trabajo, dedicación, estudio y mucho sacrificio.

El resto es "para la foto". No hay "curanderismo". No hay chamanismo. Cero esnobismo y bohemia. Todo es producto del trabajo duro, estudio y dedicación. Los buenos profesionales de la actuación, los buenos directores y actores no los vas a encontrar en la parafernalia nocturna de un fin de semana, sino en su estudio entrenando, creando y estudiando.