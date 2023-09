Nuevo conflicto entre Camila Homs y Rodrigo De Paul

Un acuerdo que la expareja tenía no fue respetado por parte del mediocampista y esto enfureció a la participante del Bailando 2023.

Se jugó el primer partido de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2023 en el Monumental, donde el equipo de Lionel Scaloni venció a Ecuador con un gol del gran Lionel Messi. Pero no todo fue felicidad para uno de los muchachos ya que este viernes, en Socios del Espectáculo, la periodista Nancy Duré reveló que Camila Homs y Rodrigo de Paul estarían enfrentados nuevamente y que el conflicto habría nacido por este encuentro futbolero. "Ayer, durante el partido de Argentina, la familia de Camila vio que Bautista (uno de los hijos que tienen en común) estaba en la cancha, cosa que los indignó" dijo la periodista, y continuó: "Todo esto se produce debido a que ella no puede mostrar a los nenes, por la medida judicial que de Paul tomó, y encima ayer hacía mucho frío para que el nene de dos años este en la cancha". En este sentido, la panelista agregó: "Ellos tienen un diálogo mínimo solo por los chicos. Además, él no para de llorar porque quiere volver con Tini y, si bien Camila está en la suya, no le gustó para nada ver al nene ahí". "Lo que más la indigna a Camila es que Rodrigo no quiere que ella lleve a su trabajo actual (Bailando 2023) a sus hijos, él se lo prohibió. Pero, por otro lado, él los lleva al trabajo de él. Repito, hacía frío para que la criatura estuviera ahí", concluyó Duré.