Tranquilidad en la Selección Argentina: Messi se hizo estudios y descartaron una lesión

En medio de una multitud que se agolpó al enterarse que la Pulga estaba ahí, el capitán de la Albiceleste asistió a una clínica porteña y descartó un problema muscular.

Después de presenciar el partido de la Sub-23 contra Bolivia en el predio de Ezeiza, y mientras persistía la incertidumbre sobre si Lionel Messi viajaría a La Paz para el segundo partido de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, el astro del fútbol argentino se sometió a exámenes médicos en una clínica de Buenos Aires que descartaron cualquier lesión muscular.

De manera discreta, Messi acudió a una clínica porteña luego de haber pedido ser sustituido a falta de tres minutos en el enfrentamiento contra Ecuador. Después de ese partido, el entrenador Lionel Scaloni había anunciado que el capitán se sometería a pruebas médicas, aunque no se tenía la certeza de que hubiera alguna lesión. Poco después de la llegada de Messi a la clínica, la gente comenzó a congregarse y, por un momento, la Avenida Córdoba se vio afectada por el cierre del tránsito debido a la aglomeración de seguidores.

Los resultados de los estudios médicos no mostraron ninguna lesión, lo que aumenta las posibilidades de que Messi viaje a Bolivia. No obstante, el intenso desgaste que experimentó durante el mes de agosto con el Inter Miami, sumado a los largos desplazamientos, podrían influir en su decisión final sobre su participación en el partido programado para el 12 de septiembre en el estadio Hernando Siles. Por el momento, no hay confirmación oficial en ninguna dirección.