Debut y triunfo de los Wallabies en el Mundial de Rugby

Australia se impuso por 35-15 sobre Georgia en el primer encuentro de ambos en la Copa del Mundo.

Debut y triunfo para Australia en la Copa del Mundo de Francia 2023, ante Georgia por 35-15, con algunos destellos de buen rugby ante un rival que le costó encontrar el camino en los últimos metros y le faltó claridad para aprovechar los quiebres que tuvo a su favor.

Australia hizo simple el primer tiempo y con unos momentos de buen rugby le alcanzó para hacer la diferencia. Se impuso en el duelo de forwards, arrinconó, pero le faltó precisión para llevarse algún punto más al vestuario a término de los 40´.

Impuso condiciones desde el kick off y al minuto y medio, desde un line dentro de los 22 metros georgianos, Australia arremetió con los forwards y en la punta Jordan Petaia finalizó la jugada para que el Stade de France grite el primer try de la tarde. Lo siguió un quiebre de Marika Koroibete a los ocho minutos, que finalizó con Mark Nawaqanitawase adentro del ingoal.

Demasiada diferencia para un equipo europeo que aprovechó un tapping a Carter Gordon para obtener un penal y marcar tres puntos con el pie de Luka Matkava. Australia prefirió no arriesgar y, con tres penales de Ben Donaldson ,se aseguró los nueve puntos.

En el complemento, Georgia salió a quemar los argumentos y con los forwards empezó a inclinar la cancha. A los 8´ese esfuerzo dio sus frutos y Luka Ivanishvili entró al ingoal a pura potencia para desatar el festejo europeo.

Mejor momento de los europeos con posesión, ímpetu y ganas de sobra, pero en un quiebre que se originó desde un mark, regaló la pelota a los 16´ y Ben Donaldson (la figura del partido) no perdonó y terminó de esfumar las intenciones de los del viejo continente. Georgia tuvo en el epílogo el premio a su esfuerzo, búsqueda y esmero en sus delanteros con el try de Beka Gigashvili, que lo dejó a los Wallabies sin bonus try.