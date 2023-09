Sergio Massa habló sobre el fallo de YPF: “Viola y vulnera nuestra soberanía”

El ministro y candidato a presidente de Unión por la Patria encabezó un acto en Tucumán junto a gobernadores y funcionarios. En diálogo con la prensa, se refirió a la decisión de la Justicia de EEUU.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló por primera vez acerca del fallo contra Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, el cual obliga al país a negociar para evitar pagar USD 16.000 millones. “Viola y vulnera nuestra soberanía”, aseveró el ministro de Economía este sábado.

La dura crítica fue deslizada por el funcionario desde la provincia de Tucumán, donde esta tarde encabezó un acto junto a gobernadores en el marco de relanzamiento de su campaña electoral de cara a octubre. Al finalizar la jornada, Massa se detuvo a hablar con la prensa y fue entonces que le consultaron sobre la resolución de la

Sus declaraciones se dieron luego de que el candidato tomara la palabra en el Hipódromo de la capital tucumana, donde estuvo acompañado por su compañero de fórmula y jefe de Gabinete, Agustín Rossi, gobernadores, legisladores, sindicalistas, funcionarios y referentes de movimientos sociales. Allí también se hizo presente Máximo Kirchner, que no había vuelto a mostrarse públicamente luego de las PASO.

En su discurso, Sergio Massa le habló al electorado y pidió que lo acompañen en las urnas el próximo 22 de octubre. Lo hizo con la promesa de ser “el presidente del trabajo en Argentina” y diferenciando sus propuestas de las del resto de los candidatos. No obstante, también hizo una autocrítica a la actual gestión.

“Sabemos que muchos compañeros o vecinos que en 2019 nos acompañaron les transmiten que tienen una profunda frustración porque lo que teníamos que hacer no llegamos a hacerlo. Tengamos la humildad y la grandeza de pedirles perdón”, pidió el ministro que apunta a ser el sucesor de Alberto Fernández en Casa Rosada.

Luego volvió a lanzar un guiño a Cristina Kirchner al hacer referencia nuevamente a “los funcionarios que no funcionan”. “Sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron. Algunas porque no permitió el contexto, otras porque faltó en algunos funcionarios coraje. Cambiemos a esos funcionarios, pongamos los que hacen falta, pero vayamos a buscar a los vecinos”, enfatizó.

Hacia el final, marcó la diferencia con Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza), los principales postulantes de los sectores opositores a la jefatura de Estado: “Tengo amor por esta patria a la que ellos llaman un país de mierda. Yo volvería a nacer en Argentina. Soy orgullosamente argentino. Les pido que de acá al 22 de octubre vayamos a buscar a cada argentino. Decirles que lo peor ya pasó, viene un tiempo nuevo, que viene un nuevo gobierno y lo vamos a hacer entre todos”, exclamó.

Y, por último, Massa concluyó: “Quiero llamarlos, pero no a construir un nuevo sueño. Porque muchas veces los invitaron a recorrer un sueño y se despertaron en pesadillas. Como les pasó entre 2015 y 2019. Venimos a invitarlos a trabajar juntos”.

jueza Loretta Preska conocida en las últimas horas.

“Es un fallo en primera instancia que viola y vulnera el principio de soberanía de la Argentina. Porque es una controversia de accionistas argentinos de llevarla a Estados Unidos. Eso, alguno creyendo que por ahí puede lastimar al gobierno, lo festeja. Pero lo que está haciendo en realidad es renunciar a la soberanía de nuestra patria”, dijo el encargado de la cartera económica al respecto.

Con su opinión como puntapié, el dirigente aprovechó para apuntar contra sus competidores de la oposición, a quienes no mencionó explícitamente: “Un día quieren entregar nuestra moneda, otro día quieren entregar nuestra justicia. ¿Qué más quieren entregar con tal de ver si le pueden ganar al campo nacional y popular? Me parece que es absurdo”, señaló. Se retiró con una premisa: “Chau. Vamos a ganar”, aseguró.