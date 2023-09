Rating minuto a minuto del cierre de semana de Marcelo Tinelli y el Bailando 2023: ¿se cae?

El ex conductor de Showmatch, que es lo mismo que hace ahora con distinto nombre, tendrá su cuarto programa en América.

El Bailando 2023 de Marcelo Tinelli cierra la semana luego de no salir al aire este jueves, luego de un inicio con números muy buenos en el rating pero que fueron bajando programa por programa. En el primer programa el Bailando en América TV fue lo segundo más visto de la televisión local, luego cayó al tercer puesto y el miércoles pasado al cuarto. Este viernes Tinelli cierra su primera semana al aire en América TV con las dudas en el aire: ¿podrá mantener los números del rating de los primeros programas? Te recomendamos: Juli Castro: la revelación del Bailando 2023 y su inesperado beso con Coti Romero El Bailando 2023 del viernes comenzó mal, con una bailarina que no baila, la uruguaya Fernanda Sosa, con un programa grabado que tuvo algo que no se hizo prácticamente nunca: un streaming en "falso vivo". Por eso no sorprendió que el programa arranque bajo en el rating, midiendo poco más de 7 puntos cerca de las 21.50 horas. Con el correr de los minutos, sin grandes estrellas en la pista, siendo lo más entretenido la hija de 6 años de Floppy Tesouro, fue mejorando sus números pero en la primera hora sin llegar a los dígitos. Te recomendamos: El beso de Juli Castro a Coti Romero en el streaming del Bailando 2023 En un momento en el minuto a minuto tocó los 9 puntos acercándose a los 10 puntos pero rápidamente se ubicó otra vez entre los 7 y los 8 puntos de rating. Antes de las 23 horas el programa de Tinelli superó por primera vez este viernes los dos dígitos, midiendo 10.1 puntos de rating. Los viernes los números de las audiencia de la televisión suelen bajar, y eso el que más lo padeció fue Guido con sus escalones que quedó casi promediando 5 puntos, solo superando a El Nueve y a la TV Pública, que tiene poco y nada entretenido en su programación. Te recomendamos: Bailando sin hermanos, un grupo de WhatsApp creado para “liquidar” a los hermanitos Luego de superar los 10 puntos el Bailando 2023 se cayó a pedazos, al punto de cerrar la noche con 5 puntos, en la marca más baja de la semana. El periodista de espectáculos Nacho Rodríguez calculó el promedio estimado de este viernes 8 de septiembre y esta vez el Bailando quedó en los 8 puntos de rating.