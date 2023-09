Viviana Canosa y Yanina Latorre revelaron su condición para ir a lo de Mirtha Legrand

Todavía nadie las invitó al nuevo ciclo de Mirtha Legrand en El Trece, pero ellas ya tienen planes por si pasa. "La vieja se nos desmaya ahí", pergenió Latorre.

Además de ser compañeras de emisora en El Observador 107.9, Viviana Canosa y Yanina Latorre parecen dispuestas a ir en tándem a la mesa de Mirtha Legrand en su ciclo vespertino por El Trece. Eso sí: si las invitan su plan es explosivo. "Yo nunca voy a lo de Mirtha porque no quiero ir más, la pasé siempre bien, pero no me copa ir porque me da pudor. Si vos vas, vamos juntas y nos cagamos un poco de la risa", explicó Viviana Canosa, a lo que Yanina Latorre reforzó la idea: "me gustó, pero vamos juntas a cagarnos de risa". "Pero no podemos decir muchas barbaridades con la vieja (sic)", agregó Latorre de manera coloquial sobre Mirtha Legrand. Mirtha Legrand. La anfitriona de 96 años está a punto de comenzar un nuevo ciclo de cenas de sábado y almuerzos de domingo por El Trece, y las dos conductoras quieren estar en su mesaza, pero con sus condiciones. "Digámosle todo. No, ya no nos van a invitar. Digamos de todo, si es sábado a la noche", agregó Canosa. "Pero decimos pi..., con... La vieja se nos desmaya ahí", redobló Latorre. "No, pero yo también me desmayo, acá todo bien", convino Canosa. "¿Puedo decir que Viviana es medio puta? Me encantaría decirlo al aire", preguntó Latorre. "No, aparte que es mentira, pero Mirtha se muere", sentenció Canosa al aire durante el pase entre los programas de ambas.