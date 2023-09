Coti Romero habló de su vínculo con Gastón Edul

Luego de su exitoso debut en el Bailando 2023, le consultaron sobre su vida amorosa y la blonda no dudó en responder.

Coti Romero no deja de ser foco de noticias, sobre todo por su increíble debut en el Bailando, reality en el que participa junto a su ex, Alexis Quiroga. En este sentido, fue consultada acerca de su situación sentimental con el cordobés y Gastón Edul, el periodista con quien se la relacionó estas últimas semanas. Te recomendamos: Para Coti Romero, lo de "El Conejo" es todo acting En cuanto a Edul, Coti aclaró: “Tenemos buena onda. No hay problema con decir el nombre de él. Entablé un diálogo porque tenemos proyectos. Voy a colaborar en un ping pong de cosas de fútbol. Capaz salga algo copado”. Gastón Edul Te recomendamos: El beso de Juli Castro a Coti Romero en el streaming del Bailando 2023 Si bien ambos han negado en reiteradas veces estar juntos, Yanina Latorre reveló varios audios de él hablando sobre la correntina casi embobado. “No pasó nada, todo terminó ahí”, reiteró Romero, y sumó: “Cuando pasó todo esto (la exposición mediática del romance) dijo ‘me hago un lado, chau’”. Te recomendamos: Coti Romero contó que pasó un momento límite por sus problemas de salud mental Coti aclaró que “no tiene ojos para nadie más en estos momentos”. Es entonces que Ángel de Brito le preguntó si ella seguía enamorada de El Conejo, a lo que respondió que sí, aunque sin mostrarse entusiasmada por volver con él.