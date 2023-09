A horas del atentado a las Torres Gemelas, así fue el último concierto del Rey del Pop

El 10 de seotiembre de 2001 Michael Jackson se subió por última vez a un escenario en el Madison Square Garden de Nueva York, la misma ciudad que horas más tarde estaría inmersa en la conmoción.

El 10 de septiembre de 2001, Michael Jackson dio, sin saberlo, el último concierto de su exitosa carrera antes de morir el 25 de junio 2009 a sus 50 años a causa de un paro cardíaco provocado por una sobredosis del potente calmante propofol. Horas después de ese increíble show, ocurrió el ataque a las Torres Gemelas.

Aquella noche, el Rey del pop, autor de Thriller (1982), el disco más vendido de toda la historia, se subió al mítico Madison Square Garden de Nueva York, la misma ciudad que horas más tarde estaría inmersa en la conmoción.

Allí brindó su segundo y último mega show que formaba parte del Michael Jackson: Especial 30 Aniversario, para festejar su trigésimo aniversario de su carrera como solista, que comenzó con su álbum debut Got to be there.

Aquella noche, Michael Jackson llegó caminando con tranquilidad y con un maletín en su mano. Lo colocó sobre el piso, lo abrió y de allí sacó su sombrero y su emblemático guante blanco. Luego repasó los grandes éxitos de su carrera y, como no podía ser de otra manera, no faltaron sus hermanos para reunir a The Jackson 5.

No fue la única estrella que estuvo en aquella inolvidable presentación. También participaron invitados como Slash, que tocó la guitarra en Beat It; Britney Spears, con quien cantó a duo The way you make me feel; NSYNC, Destiny’s Child, Mýa, Usher, Monica, Luther Vandross y Whitney Houston.

Se trató de un concierto único y repleto de condimentos. Sin embargo, no tuvo la repercusión que debía. ¿El motivo? Apenas unas pocas horas después, el 11 de septiembre de 2001, ocurrió el ataque a las Torres Gemelas en Manhattan, Nueva York. Entonces, la atención no sólo estadounidense, sino mundial, se posó sobre aquel lamentable atentado.

Por su parte, Michael Jackson no volvió a subirse a los escenarios. Pasó varios años turbulentos, enfrentando algunos problemas de salud y, especialmente, acusaciones por abuso sexual de menores en Neverland, su mansión ubicada en Santa Bárbara, California.

Tras varios años de ausencia, anunció el 5 de marzo de 2009 que volvería a dar shows en vivo. En específico, preparando una serie de 50 conciertos titulada This Is It, que estaba programada para comenzar el 13 de julio de 2009 y continuar hasta el 6 de marzo de 2010.

“Solo quiero decir que estos serán mis últimos conciertos y cuando digo ‘esto es todo’ realmente significa ‘esto es todo’, porque… interpretaré las canciones que mis fans quieren escuchar. ‘Esto es todo’ realmente significa que es la caída final del telón. Los veré en julio”, expresó desde el O2 Arena de Londres.