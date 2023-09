Coti Romero confirmó el engaño de El Conejo

Las imágenes del ex Gran Hermano en un boliche junto a otra chica, rompieron por completo el corazón de su ex.

La joven correntina nuevamente se encuentra viviendo una fuerte decepción, tras viralizarse el video de la infidelidad de Alexis Quiroga y finalmente ella salió a confirmarlo.

En un informe especial que presentaron en la cuenta de Twitter de El ejército de LAM, Pepe Ochoa dio detalles certeros de la traición que Coti sufrió a manos de El Conejo. Las imágenes del ex Gran Hermano en un boliche junto a otra chica, rompieron por completo el corazón de su ex.

Si bien en Kika, reconocida discoteca de la Ciudad de Buenos Aires, Alexis y la tercera en discordia sólo bailaron, luego se fueron juntos a la casa de él. Esto es lo que anoche dejó al borde de las lágrimas a Romero, quien habló a fondo de esta dolorosa situación.

“Hay mucha gente que no sabía nada y siempre opinaba. Espero que con esto aprendan a no opinar, ni para mi lado ni para otras personas”, comenzó destacando Coti en un streaming. Sabiendo que en su futuro se cruzarán mucho por el Bailando, este tema dará que hablar durante la semana que viene.

Molesta por cómo personas que no conocían a la pareja salieron a comentar, eso fue una de las cosas que más hirió a la correntina. Claro que recibir un engaño de quien menos se esperaba también fue muy duro para ella y reconoció cuánto le costó dejar a Quiroga.

“A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro y es muy triste, feo y doloroso saber algunas cosas cuando uno piensa que no es así. Es importante abrir los ojos, pero aún así es muy buena persona y no le deseo para nada el mal, de hecho lo quiero ver triunfar siempre”, deslizó la ex hermanita.

Teniendo la capacidad de saber perdonar para luego sanar, dejó un mensaje alentador de cara a lo que viene: “Todos cometemos errores, somos humanos, yo también cometí errores y voy a seguir cometiéndolos seguramente. Es importante que sepamos reconocer eso y no quiero que manden odio ni nada para la otra persona. Gracias a todo lo que fui pasando en este tiempo, me di cuenta un montón de cosas".