La vocación de ser maestros: la historia de una docente del interior de la provincia

En el Día del Maestro conocemos la historia de Norma Caceres, docente del interior de la provincia de Santiago del Estero, quien todos los días trabaja formando personas.

Caceres comentó, ante las cámaras de Noticiero 7, su experiencia de vida y, además, brindó concejos para aquellos que se encuentran estudiando la docencia.

"Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo en la formación de personas, lo cual es una gran responsabilidad porque se trata de los niños, quienes nos marcarán el futuro", comenzó diciendo.

Asimismo, Caceres contó: "Soy docente hace 20 años aproximadamente. Un día una alumna se acercó y me dijo 'ay seño, como quisiera llegar a mi casa y tener una mesera, que me haga lo que quiera comer'. Es importante resaltar que esta niña no tiene mamá. Lo que quiero destacar es que los niños necesitan de un acompañamiento y contención de nuestra parte, lo cual es complicado, pero no imposible, si bien hay casos que no podemos controlar como quisiéramos, debemos ayudar en la medida que se pueda".

Concluyó manifestando: "Para nosotros es un gran logro cuando nos enteramos que exs alumnos se reciben de alguna carrera, ya que somos un pequeño eslabón de su formación".