Alberto Fernández: “Las inflaciones en el mundo se multiplicaron por 4 o 5, nosotros la vamos a multiplicar por dos″

El Presidente habló luego de su participación en el G20. Criticó a la oposición por la herencia recibida y defendió su gestión.

Alberto Fernández regresó al país luego de su participación en el G20, realizado en Nueva Delhi (India), y en su primera declaración pública hizo un repaso de sus intervenciones en el foro global y también habló de actualidad política en el país. En este último ítem, replicó las críticas de los sectores opositores por la alta inflación que sufre la economía del país. “Se rasgan las vestiduras con la inflación pero nos dejaron 54%”, dijo el Presidente, en alusión a la cifra que alcanzó el último año de gobierno de Mauricio Macri, en 2019.

Luego, la comparó con el escenario mundial. “Cuando un revisa lo que pasó después de que se desató la invasión de Rusia a Ucrania lo que advierte es que las inflaciones de todo el mundo se multiplicaron por 4, por 5, por 6, y nosotros la vamos a multiplicar por 2″, se defendió, reconociendo las proyecciones que ubican el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el orden del 120% en 2023.

“Después tuve que soportar la guerra, pandemia, sequía, y aún en ese contexto tenemos las tasas de desocupación más bajas de las últimas décadas”, insistió en diálogo con El Destape Radio, en relación a su paso por el Poder Ejecutivo nacional, que afronta los últimos tres meses.

“Está claro que los ingresos debemos mejorarlos, lo estuvimos hablando con Sergio (Massa, el ministro de Economía) y estuvimos trabajando. Pero en un contexto del mundo muy adverso”, agregó el mandatario nacional, en afirmaciones que buscaron encuadrarse en la serie de anuncios que el ministerio de economía viene realizando para compensar el efecto del aumento de los precios en los bolsillos de la ciudadanía.

Cruce con Kristalina Georgieva

El Presidente habló en otro pasaje de sus declaraciones al regresar a la Argentina, de la tensa relación con el Fondo Monetario Internacional. En ese marco describió un intercambio que mantuvo con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

“Cuando terminó la sesión ella se acercó, me persiguió, me aseguró que íbamos a corregir las cosas en el futuro. Que estaban trabajando en un reclamo que llevamos cuatro años planteando que es el tema de los sobrecargos, que es una sobretasa que cobra el FMI a los países sobreendeudados, y que hoy es un despropósito”, contó.

“Con mucho respeto pero con firmeza le dije que eso no era lo que habíamos hablado inicialmente. También lo hablé con el presidente Biden”, agregó.

Fernández evitó cuestionar la titular del FMI, pero sí se mostró más crítico con el staff del organismo, del que dijo que tiene “una lógica similar a los fondos buitre”.

“Cuando llega la hora de las soluciones, las del FMI son siempre las mismas. No se consideró adecuadamente las consecuencias de la sequía, que para el país representó 25 mil millones de dólares menos”, afirmó el jefe de Estado, y recordó una frase de Néstor Kirchner. “Néstor decía que a los muertos nadie les cobra. No tiene sentido ahorcar a un país hasta matarlo, pero esa lógica sigue estando en el staff del fondo”.

“Me animo a decir que no es Kristalina, porque ella también dijo que las deudas deben ser sostenibles”, mencionó, haciendo una salvedad sobre la postura de la titular del FMI.

Balance del G20

El mandatario realizó además una suerte de balance de lo que fue su última intervención en el foro global, que esta vez se realizó en la capital de India. Allí valoró positivamente sus intervención, asegurando haber logrado “que el sur sea escuchado”.

“En cuatro años planteé que el sur sea escuchado, terminar con los sobrecargos, la injusticia social, que se incorporen los países africanos. Ahora dejé planteado que se incorpore la CELAC. Creo que fuimos escuchados”, dijo.

No obstante, lamentó que los reclamos por un cambio en el régimen del sistema financiero internacional no hayan encontrado acciones concretas. “Hay un cambio de paradigmas, el sistema financiero internacional está agotado, ha multiplicado a las personas pobres en el mundo”. “Todos coincidimos en el diagnóstico, me dicen que tengo razón, pero los países desarrollados que tienen que tomar decisiones, no las toman”, cuestionó.