Coti reveló los inusuales regalos que Cande Tinelli le lleva a su familia de los viajes

El cantante y su pareja están instalados en España y aprovechan para llevarles obsequios a sus seres queridos cada vez que regresan a Argentina

Candelaria Tinelli está en España, específicamente en Marbella, acompañando a su pareja, Coti Sorokin en sus compromisos laborales relacionados con la música. Desde allí, el popular artista compartió el inusual recuerdo que su novia siempre se lleva para sus seres queridos cuando viaja, sobre todo para Micaela Tinelli, su hermana, y Soledad Aquino, su madre.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete comentó sobre una foto que muestra varias piedras de diferentes tamaños y colores que la hija del conductor Marcelo Tinelli había recogido de la playa. “Muy prácticos y livianos los souvenirs que Cande se lleva de la playa…”, aseguró en tono irónico Sorokin.

Con humor y cariño, Cande le respondió: “Ja, ja, ja, la put... madre... Dejame ser... Se las llevo a mi mamá y a Mica que les encantan las piedras”. Además, acompañó su respuesta con una imagen donde se la ve junto al mar, seleccionando las piedras más bellas de la playa de Marbella.

Desde hace algunas semanas, Candelaria y Coti Sorokin están instalados en Europa. En sus redes sociales, la cantante va compartiendo distintas fotos y videos de su día a día en el verano europeo. Pero en una de sus últimas Instagram Stories llamó la atención por una particular propuesta que le hizo a sus miles de seguidores de la red social.

Cande Tinelli

“¿Alguien por Madrid que quiera hacer un plan conmigo? Me aburro. Soy re divertida mal, ahre”, escribió la influencer sobre una selfie que se tomó en un automóvil. Aunque luego no reveló si había recibido alguna propuesta interesante, a la mañana siguiente Tinelli paseó por el Museo del Prado y compartió en su perfil capturas de las obras de arte que más le impactó ver.

Anteriormente, la hermana de Micaela, Francisco, Juana y Lorenzo vivió un mal momento en la capital española al ser increpada por una turista argentina durante un paseo, episodio que contó a través de una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram: “Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar a y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, contó la joven en la primera publicación.

“Si me está leyendo, espero su mensaje”, continuó dirigiéndose a la mujer. “No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticias) y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente”, agregó después en referencia a la situación de la moneda estadounidense en la Argentina luego de las elecciones PASO.

En otras historias, Cande elaboró una serie de teorías, en modo irónico: “Capaz piensa que soy la ministra de economía” escribió en una. “Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja... ah, ,pero pará, ella también está en Madrid, por cierto de compras”, razonó en otra, en la que se la veía junto a sus mascotas. “Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”, agregó.

Por último, Tinelli se puso un poco más seria para reflexionar: “Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro (democracia). Pero no, ‘divide y reinarás’”, agregó, esta vez usando de fondo una foto del personaje El emo, creado por Diego Capusotto. Y dio por concluido el tema: “Se me quema la pizza en el horno. Mucho amor y energía positiva. A prender velitas”.