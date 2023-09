Mauricio Macri: “Patricia Bullrich es mi candidata”

El ex presidente explicitó su apoyo a la postulante de Juntos por el Cambio luego de varias semanas de especulaciones por su acercamiento a Javier Milei: “Decir que tengo dos candidatos es no conocerme”, sentenció.

El resultado de las PASO, con la sorpresiva victoria de Javier Milei como el candidato y la fuerza más votada, dejó a todo el arco político repensando. Y una de las cuestiones que más llamó la atención fue la postura de Mauricio Macri, quien el día de las Primarias y los días posteriores en entrevistas televisivas, envió mensajes que parecieron ser un acercamiento al libertario. Esto generó tensiones en Juntos por el Cambio al punto tal que ahora el ex presidente debió salir a aclarar que su respaldo es completamente para Patricia Bullrich, su ex ministra de Seguridad que se impuso en la interna contra Horacio Rodríguez Larreta.

“Patricia Bullrich es mi candidata. Decir que tengo dos candidatos es no conocerme”, sentenció el líder del PRO en diálogo con TN.

Además, el ex mandatario vaticinó que JxC competirá en el balotaje con Milei: “Lo que va a pasar es que vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios y soy optimista de que vamos a ser los que representemos el cambio liderado por una gran experiencia”.

“Lo que hay que hacer es reestablecer a la Argentina, ponerla dentro de la ley y Patricia no va a dar un paso atrás porque ella a los enfrentó, ya los conoce, y fue una gran ministra. La Argentina necesita un cambio profundo, real, y ese es el que puede aportar Patricia, con un equipo, con plan, con una experiencia, con un volumen. Yo ya goberné con un tercio de la Cámara de Diputados, con 20% en el Senado, cuatro gobernadores, no se puede gobernar así”, agregó el ex jefe de Estado.

Y continuó: “Ahora que hay decisión de cambio, porque en el 2015 no estaba, la sociedad no lo tenía, quería emprolijar, terminar con la corrupción, pero no se daba cuenta de que lo que estaba mal eran las ideas. El árbol no nos dejó ver el bosque, la corrupción fue un desastre, pero peor fue la improvisación, la ineficiencia, la incapacidad que ahora vemos con los juicios que hay y que van a seguir llegando”.