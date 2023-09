Marcos Galperin dijo que no volvería a vivir a la Argentina y Juan Grabois le contestó

En un largo mensaje en redes sociales, el dirigente criticó al fundador de Mercado Libre, quien está radicado en Uruguay.

No es la primera vez que se cruzan. Este nuevo capítulo en la siempre tensa relación entre Marcos Galperin y Juan Grabois llegó por medio de un largo y duro posteo del joven dirigente justicialista.

Allí realiza una serie de acusaciones y señalamientos a quien es fundador y presidente de Mercado Libre, la plataforma líder en América Latina en comercio electrónico, y el hombre más rico de la Argentina –y uno de los más ricos de la región– con un patrimonio personal de USD 5.900 millones, según el ranking online de multimillonarios globales de Forbes. Además, Galperin es un referente de los negocios digitales y creador del primer “unicornio” latino (empresas que alcanzan una valuación de más de USD 1.000 millones).

Días atrás, el alma mater de Mercado Libre –una empresa que vale más de USD 71.000 millones, según el precio de sus acciones en Wall Street– había dicho que “no volvería a vivir en la Argentina, independientemente de quién gane las elecciones”. En una entrevista en el diario chileno El Mercurio, agregó: “Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no puede andar cambiando de un día para otro. Si bien la Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina independientemente de quién gane las elecciones”.

La respuesta de Grabois no tardó en llegar. El dirigente social acusó a Galperin de “planero y okupa” por el mega centro de distribución que la empresa tiene en terrenos públicos del Mercado Central; de evasor; de vender celulares robados en su plataforma virtual; y hasta de contaminar el Riachuelo “enfermando miles de pibes argentinos” (una acusación que apuntó a Sadesa, la curtiembre de la familia Galperin).

“El problema no son las regulaciones, ni el Estado, ni la Justicia Social; el problema es que el Estado no haga cumplir sus regulaciones y que la Justicia Social no sea una realidad efectiva para media argentina”, cerró su posteo Grabois.