Lula dice que Brasil debe "investigar" el potencial petrolero en torno a la Amazonia

El mandatario brasileño remarcó la necesidad de explorar el llamado Margen Ecuatorial, una zona protegida por las autoridades ambientales.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Brasil "investigará" el Margen Ecuatorial, una región considerada de alto potencial petrolífero, no obstante el rechazo de la agencia ambiental Ibama a las actividades exploratorias en la zona, en particular en la desembocadura del Amazonas.

" Brasil no va a dejar de investigar la Margen Ecuatorial. Si encuentra la riqueza que se supone que existe allí, entonces será una decisión de Estado si explora o no. Pero miren, es una exploración a 575 kilómetros de la orilla del Amazonas", dijo el presidente en declaraciones periodísticas.

Discusión

Petrobras y el Ministerio de Minas y Energía se han mostrado favorables a la investigación y a la posibilidad de exploración sostenible en la región, pero han encontrado resistencia en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.

"No se puede prohibir que se investigue. Si hay lo que se cree que hay allí, se puede discutir si se va a utilizar o no, si se va a explotar o no, pero vamos a investigar", añadió el mandatario.

A principios de agosto, Lula dijo que Brasil debe confirmar primero si hay petróleo en la cuenca de la desembocadura del río Amazonas, frente a la costa de Amapá, y que después discutirá cómo explorarlo sin dañar a ninguna especie amazónica.