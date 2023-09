El escándalo de Drew Barrymore por regresar con su show en medio de las huelgas de guionistas y actores

Drew Barrymore atraviesa horas polémicas después de anunciar que volverá a trabajar sin sus principales guionistas, quienes son parte de la huelga junto a los actores.

Hollywood y sus producciones no atraviesan por sus mejores meses, ya que en mayo anunciaron una huelga de guionistas que fue seguida por la de actores. Por lo tanto, todos los proyectos de cine y televisión se vieron en la obligación de poner un freno. Sin embargo, Drew Barrymore regresará con su programa y ya encendió la polémica ante sus colegas.

La actriz lleva adelante su talk show The Drew Barrymore Show, el cual comenzó a emitirse en septiembre de 2020 y este año fue renovado para una cuarta temporada, la cual estaba a la expectativa de su desarrollo. En las últimas horas, confirmaron que este espacio de entrevistas volverá respetando las normas de las huelgas de WGA y SAG.

Drew Barrymore enciende la polémica en Hollywood por volver con su programa

En una extensa carta publicada en Instagram, Drew Barrymore anunció que regresará con su programa, siguiendo las reglas de las huelgas de Writers Guild of America y SAG-AFTRA. “Soy dueña de esta elección”, mencionó la actriz. Continuó: “Estamos cumpliendo con no discutir ni promocionar cine y televisión que sean golpeados de ningún tipo”.

Un portavoz de WGA lanzó un comunicado declarando: “Ha permanecido fuera del aire desde que comenzó la huelga, pero ahora (desafortunadamente) decidió regresar sin sus escritores”. También afirmaron que el gremio continuará realizando piquetes en cualquier programa afectado que siga en producción durante la huelga, por lo que se reunirán en los estudios.

Según las reglas, los programas diurnos pueden continuar porque no emplean escritores del sindicato. Si bien esta noticia no cayó bien en el ambiente, desde SAG-AFTRA confirmaron: “El programa de Barrymore se produce bajo el Código de Televisión en Red, que es un contrato separado y no se da de baja. Es un trabajo permitido y el papel de Drew como anfitriona no viola las reglas de huelga actuales”.