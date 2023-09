Lacunza criticó el anuncio de Massa: “Estamos bailando en el Titanic y ahora quemamos los botes”

El exministro de Economía macrista se quejó porque la reducción de la carga se financiará, según dijo, con más emisión e inflación.

El anuncio que hizo el ministro de Economía y precandidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, que determinó que los trabajadores con un salario bruto de hasta 1.770.000 pesos no paguen el Impuesto a las Ganancias, provocó críticas en la oposición, que la consideró una medida electoral. Esta mañana el extitular del Palacio de Hacienda macrista Hernán Lacunza se sumó a eso y fustigó la decisión porque entendió que, además de que está dirigida a los empleados de mayores ingresos, se financiará con más emisión. “Estamos bailando en el Titanic y ahora quemamos los botes”, comparó.

Convencido de que es “un disparate” lo que hizo Massa ayer, Lacunza explicó que a través de esta decisión se le bajan las cargas “a los que más ganan” y que eso generará “un agujero” que a corto plazo redundará en casi medio punto del PBI. “Como hay déficit y no hay recursos, se va a financiar con emisión e inflación. Y a la inflación la pagan 46 millones de argentinos, especialmente los más pobres. Entonces estamos haciendo una reforma a lo Hood Robin: sacarles a los pobres para darles a los que más tienen, con un objetivo electoral de cortísimo plazo”, indicó en Radio Rivadavia.

Y fue ahí cuando hizo su fatídico diagnóstico: “Estamos bailando en el Titanic y ahora quemamos los botes también, estamos rompiendo todo. El esquema tributario lo estamos haciendo más regresivo, más injusto, para vender ‘un alivio’ impositivo a un sector de la población que no es la prioridad”.

Además, el economista apuntó contra los líderes sindicales que se plegaron a la convocatoria del ministro de Economía, dado que los principales gremios respaldan la candidatura presidencial del líder del Frente Renovador y movieron a su militancia ayer para arengar la medida. “Me sorprende también la CGT... Esto lo paga el obrero, el supuesto representado por la CGT”, ironizó el antes funcionario de Mauricio Macri.

También alegó que esto no debería instrumentarse a través de un decreto -hasta que salga la ley- porque planteó que no se pueden establecer así los temas impositivos, aunque se mostró resignado. “Como acá estamos ni siquiera en la banquina, vamos en contramano, se hace todo así”, expresó.

Seguro de que la inflación de agosto -que se conoce este miércoles- va a dar cercana a 11%, Lacunza anticipó que la de septiembre rondará los 13 puntos. “Esa inflación bimestral anualizada, que después espero que no siga, da 340%. Los precios están corriendo a 340%. Si tomás una medida que es ‘voy a perder recursos, voy a agrandar el agujero, lo voy a financiar con emisión’, va a ser más”, analizó sobre el nuevo piso de Ganancias.

Tras advertir que la realidad económica actual es “muy delicada”, Lacunza planteó asimismo que la propuesta de dolarización del presidenciable libertario Javier Milei no calaría en la población si el rumbo del país sería robusto y estable. “Tenías una situación frágil preelectoral, tuviste un cisne negro electoral con propuestas bastante disruptivas, y recibiste un cheque del Fondo Monetario Internacional (FMI) y te diste vuelta y empezaste a gastarlo a cuenta: plan platita, Previaje, ahora reducir ingresos. No es que vale todo en estos dos meses. No podemos hacer cualquier cosa para ganar porque después pagan los argentinos. Si hacemos política económica con irresponsabilidad, después la pobreza es 50%”, cerró.