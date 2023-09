Para Massa, los que quieren "cobrar acceso" a la educación "están para el psiquiatra"

El ministro de Economía cuestionó a quienes aseguraron durante años que la pobreza se combatía con educación y ahora pretenden arancelarla, al encabezar la presentación del proyecto de Ley de Financiamiento Educativo que busca alcanzar el 8 por ciento del PBI.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, llamó este martes a defender la educación en el Congreso ante quienes "quieren recortarla" y remarcó que invertir en el área es "la mejor inversión que puede hacer una sociedad", al presentar el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo junto a su pares en Educación, Jaime Perczyk, e Interior, Eduardo de Pedro, durante un acto que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Nosotros vamos a aumentar la inversión en el sistema educativo porque creemos que es la mejor inversión que puede hacer una sociedad", sostuvo Massa al encabezar este encuentro, en el cual se anunció un proyecto que establece un aumento anual en el financiamiento educativo hasta alcanzar el 8 por ciento del PBI en 2030.

La iniciativa propone incrementar en dos puntos la legislación vigente -que desde 2005 fijó la inversión anual en educación en el 6 por ciento del PBI -destinando un 6,5 por ciento a la cobertura de la educación entre los 45 días a 3 años, la obligatoria y en nivel superior de formación docente y un 1,5 porciento a la educación universitaria-.

Además, la iniciativa propone ampliar la conectividad en todas las escuelas y la creación de una comisión de seguimiento para la expansión de la inversión educativa, según indicaron fuentes oficiales.

"Alrededor de esta discusión hay valores en juego. El primero es creer en una Argentina con educación pública, gratuita de calidad, inclusiva y, sobre todo, federal", remarcó el funcionario durante su exposición.

El ministro lamentó que la oposición se llenó "la boca durante años diciendo que a la pobreza se la combatía con educación" y agregó: "Ahora resulta que para acceder a la educación quieren cobrar".

"Están para el psiquiatra", advirtió, y llamó a los presentes a "exigirle al Congreso que se aboque inmediatamente al tratamiento" de este proyecto de nueva Ley de Financiamiento Educativo.

"Los quiero invitar a defender en el Congreso la nueva ley de financiamiento educativo para que aquellos que quieren recortar le digan en la cara a nuestros estudiantes, docentes, no docentes y máximas autoridades de las distintas universidades que eligieron el ajuste en el sistema educativo como mecanismo para cerrar sus programas económicos", apuntó.

El ministro también ponderó que la inversión en materia educativa permite "la construcción de capital humano, el intelecto y el talento de su población" y eso es "lo que saca adelante a cualquier país".

"Llegó el tiempo de que se caigan las caretas y de que los que se desvivían por la defensa en educación pongan el voto y muestren que están dispuestos a invertir. Los gobernantes hablamos con el presupuesto", aseveró.

Massa también llamó a "hacer crecer la inversión en educación en todas las jurisdicciones" tanto nación como en las provincias y municipio que "también tienen que comprometerse con la inversión educativa", y sostuvo que “existe la necesidad de convocar a un gobierno de unidad nacional a partir del 10 de diciembre”.

"La idea de defender la calidad de lo público es central para defender lo público. Si no tenemos los pibes con 190 días de clase porque los docentes y los políticos se pelean 90 días y los dejan sin clase, destruimos la credibilidad del sistema de educación pública. Ahí también tenemos que contar un principio de acuerdo", apuntó.

En su discurso, también afirmó que hay que "trabajar fuerte en el tema conectividad en primaria" y planteó que es "clave que, en cuarto y quinto año (de la secundaria), robótica y programación sean (materias) obligatorias".

"Tenemos que invertir fuerte en el uso de las nuevas tecnologías y en el proceso de utilización de las nuevas tecnologías para el aprendizaje en nuestros docentes. Para que sientan empoderados cuando están al frente del aula", agregó.

En tanto, llamó a "construir en el sistema universitario un régimen de carreras más cortas asociadas al proceso de la tecnología e industrialización con salida laboral" y a "seguir ampliando la oferta universitaria pública".

"De nada sirve que digamos que defendemos la escuela pública si los pibes van a los baños de las escuelas y se llueven o están rotos", apuntó.

Finalmente, se comprometió a continuar "defendiendo con convicción nuestras becas, nuestras escuelas, nuestros docentes, nuestros no docentes y nuestras universidades porque para el futuro de la Argentina, para derrotar la pobreza y para incorporarla al siglo XXI hay que invertir en educación con la nueva tecnología de la mano".

Previamente, Perczyk manifestó que Argentina "necesita un financiamiento continuo, seguro y suficiente para cumplir las metas" y advirtió que desde otros sectores políticos plantean que "la educación es un negocio, que hay que distribuir vouchers y arancelarla".

"Estamos convencidos de que la educación pública argentina es un valor federal democrático y de justicia social", subrayó.

Añadió que la ley plantea metas como "construir los jardines que faltan para todos los pibes argentinos vayan al nivel inicial", garantizar que "en la escuela primaria tengan 190 días de clase" e ir a buscar al "5.3 por ciento" de los estudiantes que todavía no van a la escuela secundaria.

"A la Argentina le faltan universidades, no le sobran", remarcó y afirmó que "no es mejor una escuela donde el 58 por ciento no iba, como sucedía cuando inició la democracia".

"Vamos a trabajar para que Sergio sea el presidente de todos los argentinos, que Wado sea senador nacional y para mejorar nuestra educación", concluyó.

Estuvieron presentes el ministro de Cultura, Tristan Bauer, los diputados Germán Martínez, Hugo Yasky, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, gobernadores, exministros de educación diputados, funcionarios, organizaciones gremiales, curas villeros, docentes y estudiantes.