Tomás Holder echó a su coach después de la primera gala de Bailando 2023

El exhermanito pidió que le cambiaran a su entrenador de baile luego de obtener uno de los puntajes más bajos del certamen.

Tomás Holder se preparó durante meses para formar parte de Bailando 2023, el ciclo que conduce Marcelo Tinelli por América. Y en ese lapso de tiempo se conoció con su coreógrafo, Davo Fredes y con su compañera de baile, Agostina Cauteruccio. Si bien desde un comienzo las cosas parecían estar más que bien entre los tres, durante este martes de conoció la noticia de que el ex Gran Hermano había pedido el reemplazo de su coach.

Cabe recordar que Holder estuvo muy molesto cuando arrancó el ciclo el lunes pasado y se demoró su participación en la pista. Por ese entonces, el joven había manifestado su deseo de renunciar, aunque ya hubiera firmado el contrato con la productora. Y luego tuvo un enfrentamiento con Guido Záffora en Intrusos, quien lo señaló por haberle contestado mal a una productora que le había pedido que se sacara la capucha para salir al aire.

A través de su cuenta de Instagram, el exhermanito explicó lo ocurrido en ese momento. “Mi mamá tuvo un problema en el corazón nuevamente... ella ya había tenido un ACV hace dos años. Se tuvo que volver a Rosario. Y no llegué ni a verla. Estuve todo el día mal y triste. Hace más de 5 meses no comparto nada con ella. No cancelo para ir al programa y les aviso: ‘Chicos, voy a ir con capucha, estoy medio bajón y estoy así nomás”, comenzó escribiendo el joven en una historia junto a una foto suya.

Más adelante, había agregado: “Voy y lo primero que hacen es decirme: ‘Che, pareces un motochorro con capucha...Y estamos hablando que si fuera Duki, Luis Miguel o algún jugador nadie diría nada. Solamente sepan que el problema no lo tengo yo, sino la gente de mierda que le gusta arruinar vidas”. Luego, Holder continuó: “Le mandé un saludo y un abrazo fuerte a la familia de Silvina Luna porque lo lamento mucho y les importó dos huevos y me saltaron con la capucha. Qué asco la verdad”.

Después de ese estado de indignación, el joven debutó el miércoles pasado en la pista más famosa del país. Sin embargo, aunque intentó demostrar un gran esfuerzo, garra y dedicación, los resultados no fueron los esperados según quedó en evidencia con la devolución de los jurados. Así, Holder obtuvo el primer cero de la noche, de parte de Marcelo Polino. “Fue todo una gran confusión, lamentablemente es el primer disgusto del año”, aseguró el periodista.

Las puntuaciones del resto del jurado no fueron mucho mejores. Ángel De Brito tuvo una devolución muy crítica hacia el exhermanito y le mostró la paleta con un dos. Por su parte, Carolina Pampita Ardohain tuvo palabras más cálidas hacia la pareja pero fue contundente en su puntaje que, aunque era secreto, por sus críticas se pudo percibir que se trataba de una baja nota.

En tanto, Moria Casán fue la que mejor puntaje le otorgó, pero solo llegó a un tres y, de este modo, el participante y su compañera alcanzaron a un cinco, que fue la nota más baja de la primera semana de aire del certamen.

A pesar de este malestar, Holder se lució en la previa del programa con la participación de su mamá, Gisela Gordillo, quien en un intercambio gracioso con Tinelli entablaron un juego de seducción que, a la vista de todos los presentes, intimidaba y ponía celoso al participante. Luego de su participación, tanto el joven como su coach se apoyaron mutuamente con mensajes en las redes sociales.

Sin embargo, este martes Fredes publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en la que explicó el motivo de su alejamiento de reality. “No soy de hacer esto porque nunca me manejé así pero hoy, sorpresivamente de la nada y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje”, comenzó diciendo el entrenador.

Luego, continuó con su descargo: “Como si dependiera absolutamente de mí la evaluación. No me dieron más argumentos ni nunca preguntaron o escucharon mi parte. Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero para construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos. Para que venga ‘un famoso’ sin ninguna experiencia artística para juzgar en un mes lo que hago y que en televisión digan: ‘Tiene razón, Davo no entendió el programa’. Sin averiguar lo que realmente pasó o sin preguntar mi versión”, manifestó profundamente disgustado.