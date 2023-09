“Messi no estaba para jugar, intentó, pero no se sentía cómodo”, aclaró Scaloni

El DT de la Selección Argentina habló de la ausencia del capitán ante Bolivia por las Eliminatorias.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina de fútbol que goleó por 3-0 a Bolivia en La Paz, aclaró esta tarde que Lionel Messi "no estaba para jugar" el partido por la segunda fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026.

"Leo (Messi) no estaba para jugar. Intentó recuperarse pero no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos", justificó el DT del equipo campeón mundial en Qatar 2022.

El representativo albiceleste brilló en la altura de la capital boliviana y se impuso en el Hernando Siles con los goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

"Ayer (por el lunes) en el entrenamiento ni llegó a probar", contó Scaloni en conferencia de prensa.

"Se vienen cosas más importantes en el tramo final del año como para arriesgarlo" puntualizó el director técnico santafesino.

Scaloni también explicó las claves del partido y sostuvo que "la victoria es valiosa. Es una de las más difíciles. Estamos contentos. Hicimos un gran partido en la altura, pero no somos los primeros en ganar acá. Tiene su dificultad, nuestra virtud fue intentar jugar e hicimos un partido completo”, describió.

El entrenador relativizó los propios méritos que él podría asignarse por ganar en los 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar y resaltó que "la fórmula para ganar son los jugadores"

"Hay un grupo de jugadores que juegan muy bien a la pelota. Sin ellos sería imposible. Es todo mérito de ellos”, señaló.

Scaloni también se refirió al equipo rival, dirigido por el técnico argentino Gustavo Costas, e indicó, en todo momento, que "Argentina jugó muy bien y fuimos superiores. Hay que reconocerlo", cerró.