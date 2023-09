Tomás Holder se cruzó en vivo con el coach al que echó del “Bailando 2023″ y se dijeron de todo

El ex “Gran Hermano” mantuvo una fuerte discusión con el coreógrafo y le explicó por qué no siente culpa por haberlo despedido.

Este martes por la tarde se confirmó que Tomás Holder echó a Davo Fredes, su coach en el Bailando 2023 (América). Después de un extenso descargo del coreógrafo en sus redes sociales, ambos se cruzaron en vivo al aire de LAM (América) y protagonizaron una acalorada discusión.

Consultado por los motivos que lo llevaron a despedir al bailarín, el exparticipante de Gran Hermano (Telefe) dijo: “Lolo (Rossi, jefa de coachs) viene y me dice ‘¿cuáles son las quejas?’ Y le digo: primero que no me siento contenido para nada, siento que Davo conmigo no tiene comunicación, que es la verdad, y Davo te lo puede decir, te puede mostrar su chat de WhatsApp, no me habla nunca. Es un chabón que no me pregunta nunca como estoy”.

En ese momento, Fredes le dijo a Ángel de Brito: “No tengo que ser su amigo”. Pero Holder no se quedó atrás y siguió enumerando las quejas contra su coach: “Llegamos el último día de ensayo, antes de ayer, y estuvo 40 minutos buscando que canción íbamos a bailar”.

Por otra parte, el rosarino trató de desligarse del hecho de haber dejado al coach sin trabajo: “No dejo a nadie sin laburo, Davo siempre lo dijo, Davo no depende del Bailando. A Davo le va muy bien, tiene una de las escuelas más grandes de la Argentina. Nadie lo deja sin laburo”.

El bailarín no lo desmintió, pero tampoco confirmó que no le afectó su despido del programa de Marcelo Tinelli: “No dependo del Bailando, pero si postergué otros laburos por enfocarme al programa, que ahora no los tengo”.