Lourdes Sánchez postergó su debut en el Bailando 2023 y generó preocupación

La bailarina se sinceró tras no poder asistir al programa y su vuelta a la pista tendrá que esperar algunos días más.

Lourdes Sánchez es una de las participantes más históricas en el programa de Marcelo Tinelli, ya que estuvo en varias ediciones. En este caso, la bailarina tenía su debut en el Bailando 2023 este lunes, pero un problema de salud le impidió hacerlo y generó preocupación en sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, la pareja del Chato Prada detalló el motivo por el cual no pudo bailar en el comienzo de la semana: "Hoy no bailo, estoy con un problemita de salud. Ojalá pueda bailar el jueves".

Este 11 de septiembre, Romina Uhrig (7 puntos), Lali González (5 puntos) y Guido Záffora (25 puntos) fueron los que estuvieron en la pista.

Qué dijo Lourdes Sánchez sobre el Bailando 2023

La también conductora de Buena Tarde estalló mediante la red luego de que en el programa de Tinelli la tildaran de "vieja".

Tras la performance de Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano, Ángel de Brito destacó que bancaba a la gente nueva. Ante esto, Marcelo disparó: "Lo que a usted no le gusta es lo viejo, la camada vieja...".

"No me gustan los vintage, los que vienen sin ganas y la gente que no viene a dar todo y menosprecia el show", respondió el miembro del jurado. "Lourdes Sánchez, por ejemplo, ¿en qué grupo estaría?", lanzó filoso el conductor.

Tras este comentario, ella recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un descargo: "Me encanta ser vintage con 37 años, harta me tienen tildando a uno de viej@ y que se tiene que jubilar".

"Llegué a la pista con 21 años y sigo vigente, si fuera una persona insegura o débil, un comentario así puede lastimar mucho", cerró contundente Lourdes Sánchez.

