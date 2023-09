Salió a bailar, parece que fue infiel y le mandó un extraño mensaje a su novio

Un usuario de Twitter compartió una insólita captura de pantalla de la excusa que utilizó su novia ante una posible infidelidad.

Cada vez son más comunes las traiciones entre parejas, por lo que el culpable busca creativas formas de salvarse de la incómoda confrontación con su compañero. Sin embargo, en muchas ocasiones los jóvenes publican en Twitter las curiosas excusas que les escriben y se vuelven virales de manera casi inmediata.

El usuario de la plataforma “QuimeyHerrera01” compartió con sus seguidores una captura de pantalla de WhatsApp con su novia. En esta se puede ver como la chica explica de antemano que le pasó algo más que extraño en su cuerpo.

De acuerdo con lo que puede deducir con lo que publicó el joven, su pareja había salido de fiesta en la noche y no intercambiaron mensajes en toda la jornada. Para colmo, lo primero que leyó fue el mensaje que causó tanto revuelo.

Según la historia, la mujer se quedó sin batería en el celular, y por eso no mandó ningún mensaje. Sin embargo, esto ya hizo dudar al autor del viral porque, aparentemente, es una de las más usadas justificaciones de las personas que son infieles.

En la conversación de la aplicación de mensajería instantánea, se puede leer el primer mensaje de la muchacha explicando que luego de la noche en la que, según ella, no tenía batería, se levantó con un rasguño en el cuerpo.

El novio, luego de leer 2 situaciones en las que generalmente concluyen en el mismo resultado, terminó de armar sus propias conclusiones de la situación asumiendo lo peor. De acuerdo con él, ella sin lugar a dudas fue infiel.

Es por esta razón que, por ahí consumido un poco por la bronca, publicó el chat en Twitter. “Salió a bailar, se quedó sin batería y ahora se despierta rasguñada jaja pobrecita le pasan todas la quiero tanto”, fue lo que escribió en el tuit sarcásticamente junto a dos emojis de enamorado.

La publicación de la famosa red social de la “X” acumuló un millón y medio de reproducciones en tan solo unas horas y superó la cifra de los 30 mil “Me Gusta”. En la sección de los comentarios, los usuarios compartieron sus opiniones sobre la situación, en la que no ayudaron mucho al autor del viral.

“Mi novio cada vez que lo veo tiene un rasguño nuevo, los cuernos por el techo”, “si te cuenta lo que no puede disimular, imaginate lo que no te cuenta”, y “si no saben mentir no mientan muchachas”, son algunos ejemplos de las mejores respuestas.