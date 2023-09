Así lo consideró Osvaldo Granados en su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

El analista político Osvaldo Granados consideró en su espacio que a diario se emite por Radio Panorama que el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa atraviesa un momento en el cual se encuentra "imperturbable y se juega todo".

"No le importa recaudar menos, generar déficit o que a las provincias les llegue menos por Ganancias. Le importa llegar al ballotage", consideró.

Advirtió, no obstante que "es evidente que la caja del Estado va a empezar a crujir (...) de lo que se le prometió al Fondo, no se hace nada. Hay plata para planes, bonos para estatales y jubilados, plan freezer para tarifas y dólar especial. Apareció el dólar soja 4, aparecieron las paritarias estatales. Es el plan platita plus".

Destacó además que durante su acto frente a la CGT en Plaza de Mayo, rodeado de todo el grupo de camioneros, Massa dijo que va a haber más plata "pero que no les compren dólares".

"La cosa no funcionó porque ayer el dólar subió. Si bien se congeló el precio del dólar oficial hasta las elecciones, la devaluación duró 48 horas. Generalmente, cuando se devalúa, uno aprovecha para comprar electrodomésticos, un reloj, un instrumento musical, etcétera. Acá, lo que aumentó sus ventas fueron los alimentos, que me imagino habrán ido a parar a un freezer", dijo, poniendo en evidencia un complejo entramado económico en el día a día del ciudadano promedio.