Ayuno sexual, la curiosa práctica que popularizó Andrea Rincón

El ayuno sexual cobró popularidad durante estos días tras las palabras de Andrea Rincón, quien aseguró que éste le dio excelentes resultados.

"Tener una pareja para mí era 80% sexo y 20% afecto, lo cual me trajo muchos problemas”, explicó en un adelanto de "No todo es lo que parece: sexo", el primer episodio del podcast "Las cosas que no salieron como querías", ciclo que encabeza junto a sus amigas Ana Paula Dutil y las hermanas Rosario y Julieta Ortega.

Con la frescura que la caracteriza, Rincón detalló cada uno de los hábitos que eliminó al iniciar este peculiar ayuno: “Alcohol, afuera; cigarrillo, afuera; y, por último, sexo, afuera”. Ante la mirada atenta de sus compañeras, explicó que al principio no fue una tarea sencilla.

Las técnicas para lograrlo fueron diversas: “Primero pusimos una cosa de almohadas para dividir, después empezamos a dormir vestidos. Y no funcionaba. Hasta que en un momento dijimos 'bueno, te vas a dormir abajo'".

La artista contó que incluso pensaron en atarse para poder lograrlo. Pero una vez concretado el objetivo, señaló, todo fue éxito y beneficios: “Se empezó a fortalecer la relación. Era algo que yo desconocía”. Para ella, el motivo de esta drástica modificación en el vínculo fue claro: “Empezó a cambiar el porcentaje”.

Qué es el ayuno sexual

“Se denomina ayuno sexual al período de tiempo que una pareja acuerda no tener encuentros sexuales”, explicó a Clarín el médico psiquiatra y sexólogo Walter Ghedin. Los límites pueden resultar difusos, pero con el consenso como punto de partida, son establecidos por ambos protagonistas.

Andrea Rincón

El especialista mencionó que actualmente el ayuno sexual es una práctica llevada a cabo por muchas parejas que intentan poner la libido en otras actividades “con la esperanza de que la distancia de los cuerpos y el paso del tiempo provoque un incremento del deseo”. Lo que buscan, añadió es una suerte de “explosión cuando los cuerpos vuelvan a encontrarse”.

¿Qué incluye esto? El médico sostuvo que existen diferentes modalidades a la hora de entregarse a esta técnica: “Sin ningún contacto, con masturbación, sin penetración, con prácticas como sexo oral pero sin penetración”.

En ese sentido, Ghedin se refirió al coitocentrismo, un concepto obsoleto que afecta a la sexualidad y al placer: “Muchos creen que el ayuno es sólo cuando dejan la penetración y optan por otras formas de erotismo, como si el sexo fuera únicamente el coito y, el resto, una mera previa”. La penetración no debiera ser un mandato, ni es lo único ni tampoco tiene por qué ser lo mejor para todos y todas.

Andrea Rincón

Pese a la popularidad del ayuno sexual, el médico aclaró que “en sexología no existe ninguna terapia con aval científico que recomiende esta práctica para incrementar la libido”. Aún así, si la decisión de las parejas es llevar a cabo esta propuesta, su recomendación es que “no dejen de tocarse, de expresar afecto con caricias o besos; es decir, mantener la sensorialidad abierta a los estímulos”.

“No creo que el ayuno absoluto brinde resultados; es más, en la consulta las parejas refieren las dificultades para volver a estar juntos cuando se alejaron por un tiempo. Los cuerpos que se alejan se enfrían, es como si los canales de sensibilidad, afecto, sensorialidad, se cerraran para después resistirse a la apertura”, concluyó el sexólogo.