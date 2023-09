Máximo Kirchner: "Javier Milei es hijo del endeudamiento con el FMI"

Lo expresó el diputado nacional luego de un encuentro del PJ bonaerense, que preside. Además de hablar del candidato a presidente de La Libertad Avanza, el hijo de Cristina Kirchner también apuntó contra Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

Máximo Kirchner se refirió en la tarde de hoy a Javier Milei —el candidato a presidente por La Libertad Avanza— y señaló que “es un hijo del endeudamiento con el FMI”. Así lo señaló el diputado nacional poco después de protagonizar un encuentro del PJ bonaerense que preside. En sus declaraciones, también apuntó contra Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio).

“A mi el fenómeno Milei no me llama para nada la atención, tiene que ver con procesos que ocurren”, analizó el legislador sobre la victoria del economista en las PASO y luego de ser consultado sobre cuáles son —desde su punto de vista— los factores que le dieron origen a la figura política del referente libertario. Fue entonces cuando —en declaraciones a los medios— Máximo Kirchner trazó un paralelismo con las elecciones de medio término que perdió el oficialismo en el 2009 al hablar de los contextos y otro “fenómeno político” que surgió por aquel entonces, como Francisco De Narváez. “En el 2009 hubo un proceso económico en el que Argentina no estuvo bien, venía de una sequía, también de una caída de los mercados financieros de Estado Unidos”, detalló.

A continuación, el diputado nacional insistió: “Las elecciones son así. Te diría que es un proceso, te diría que (Milei) es un hijo del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Solamente ese declive en la calidad de vida de la gente producto de no poder gestionar el Estado de una manera correcta y con la libertad que requiere la Argentina hace que (él) aparezca”.

El presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires realizó también una lectura sobre los ciudadanos que votaron al referente de La Libertad Avanza. “Hay que respetarlo. No estoy de acuerdo con aquellos que se enojan o piensan que la gente es estúpida. La gente va, vota y elige. No nos podemos enojar por estas cosas”. A su vez, Máximo Kirchner aclaró: “Después, el nivel de agresividad o el lenguaje o cuestiones que maneje… bueno, eso lo evalúa la gente”.

En ese sentido, al hablar de los tonos discursivos utilizados en el marco de las elecciones por las figuras de la oposición, el diputado nacional criticó al economista pero también sumó en sus declaraciones a la candidata de Juntos por el Cambio. “La verdad que alguien que diga que va a desaparecer una organización política como dijo Milei o como dijo Bullrich: destruir al kirchnerismo… La verdad que yo no quiero destruir a Patricia Bullrich. Yo quiero que al país le vaya bien”, remarcó.

“Si la propuesta central de una candidata a Presidenta es destruir una fuerza política, ya saben cómo termina todo esto”, insistió el hijo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.