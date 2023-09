La hija de Paul Walker, le dedica un emotivo mensaje en lo que habría sido su 50º cumpleaños

Paul Walker habría celebrado su 50º cumpleaños, y su hija, Meadow, compartió un conmovedor tributo en sus redes sociales.

El 30 de noviembre de 2013, Paul Walker sufrió un trágico accidente que le costó la vida, cuando su Porsche Carrera GT rojo se estrelló contra un poste eléctrico y un árbol en Santa Clarita, California. El recordado actor de la saga "The Fast and the Furious" fue honrado por su hija Meadow a través de las redes sociales. La joven modelo de 24 años compartió un mensaje emotivo que conmovió a sus seguidores.

La publicación en Instagram mostraba una imagen en tonos sepia de Paul y Meadow abrazados, mirando hacia abajo. El mensaje que la acompañaba decía: "Feliz cumpleaños a mi ángel guardián. Gracias por tu amor, guía, amistad, sol y por criarme para ver toda la belleza del mundo. Eres el alma más amable, humilde, generosa y cariñosa que conozco. Me enseñaste a temprana edad a tratar siempre a todos con respeto, a hacer el bien y a cuidar nuestro planeta. Te amo y te extraño cada día".

Además, Meadow realizó otra publicación en honor a la fundación de Paul: "Una de mis fotos favoritas de mi papá de Fast. Icono. Una leyenda. Para el 50 cumpleaños de mi padre, hemos puesto esta imagen en una edición limitada de camiseta @paulwalkerfdn. Todas las ganancias apoyan al @paulwalkerfdn. El enlace está en mi biografía. ¡Preordena el tuyo hoy! Gracias Universal por permitirnos usar esta foto. M".

Es importante destacar que en 2021, Meadow, la única hija del difunto actor, celebró su boda con el modelo y actor Louis Thornton-Allan, y fue llevada al altar por Vin Diesel.