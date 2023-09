Jimena Barón enfrentó los rumores de separación con Matías Palleiro

La cantante usó sus redes sociales para contestar las versiones que aseguraban que su relación con Matías Palleiro había terminado.

Este miércoles, comenzó a circular la versión de que Jimena Barón había terminado su relación con Matías Palleiro, después de dos años de noviazgo. El anuncio lo hizo Ángel de Brito durante la sección “Ángel responde” en su cuenta de Instagram. Allí, un seguidor consultó: "¿Jime Barón separada?". "Si", respondió de manera contundente el conductor de LAM. Ante esto, la artista usó su cuenta de Twitter para aclarar la situación y llevar tranquilidad a sus fanáticos. "Che yo no me separé. No lo veo hace 1 mes al culiado porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, comentó la mamá de Momo. Luego, el periodista se encargó de aclarar en sus redes sociales que la separación de Jimena Barón y Matías Palleiro era solo física y que aún seguían en pareja.