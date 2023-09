Presupuesto 2024: el Gobierno convocó a Javier Milei para discutir su solicitud de postergar la presentación

El candidato de La Libertad Avanza había propuesto posponer su presentación hasta después de las elecciones generales. El equipo de Economía manifestó que su solicitud "es justificada".

El oficialismo convocó a Javier Milei para discutir su pedido para postergar la presentación del Presupuesto 2024 hasta después de las elecciones generales.

Del encuentro participarán la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, con la idea de avanzar hacia un punto en común con el candidato libertario, informó la agencia de noticias NA.

El economista, que resultó el más votado en las últimas PASO, solicitó a principios de esta semana "dispensar transitoriamente al Poder Ejecutivo Nacional de la obligación de presentar el proyecto de Presupuesto hasta el momento de haberse cumplimentado el acto eleccionario". "Máxime -agregó en el escrito que llevó también la firma de su compañera de fórmula, Victoria Villarruel- teniendo en cuenta el competitivo performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones". Según el artículo 26 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, el Presupuesto debe presentarse el 15 de septiembre del año anterior para el que regirá.

Desde el entorno del ministro de Economía señalaron que Milei "plantea una idea razonable" y que por este motivo lo citaron para dialogar.

El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio -que ya manifestó su rechazo a los últimos anuncios económicos del candidato a presidente de Unión por la Patria- advirtió que el ministro debe cumplir con la ley y presentar el proyecto este viernes, tal como establece la norma vigente.

"Massa debe enviar este viernes el proyecto de Presupuesto 2024, tal como lo obliga la Ley de Administración Financiera, y también la adenda al Presupuesto 2023, producto de que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60 por ciento votada en 2022", subrayaron los legisladores.

Al mismo tiempo, plantearon nuevamente sospechas respecto de un presunto pacto entre el libertario y Massa, lo que provocó una dura respuesta por parte del libertario.

"¿Qué me vienen a hablar de acuerdos con Massa? Si tienen acuerdos con kirchneristas. ¿O no tienen a [Miguel Ángel] Pichetto, que fue jefe de la bancada kirchnerista y le cubrió la espalda a Cristina [Kirchner] para que no vaya presa. ¿O acaso no tienen a [Martín] Lousteau, que fue ministro de Economía de Cristina y dejó al país al borde de la guerra civil?", indicó, en alusión al pasado de dirigentes que hoy integran las filas opositoras.