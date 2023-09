El Regreso de Amber Heard a Aquaman 2: ¿una apuesta arriesgada o un paso en falso de DC?

Warner Bros. compartió hoy el tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom y en Spoiler te contamos si aparece Amber Heard en el esperado avance.

Aquaman and the Lost Kingdom es una de las últimas entradas que restan ver de lo que alguna vez se conoció como Universo Extendido DC, que tras la partida de Zack Snyder jamás pudo hacer pie con las siguientes entradas entre las que se encuentran las recientes Shazam! Fury of the Gods y The Flash. Blue Beetle estaría incluído en los planes del nuevo multiverso imaginado por la cabeza creativa de DC Studios, James Gunn, por eso no está en la lista.

El nuevo avance de Aquaman and the Lost Kingdom nos enseña que el héroe evolucionó mucho como individuo: se casó y tuvo un hijo. Además, lleva adelante sus obligaciones como rey de la Atlántida. Pero una amenaza del pasado regresará para destruir todo lo que ama y vengarse: Black Manta.

Aparentemente según señala el propio Arthur Curry el villano es más poderoso que antes. El hermano de Aquaman, Orm, se unirá al héroe en su cruzada contra esta nueva amenaza que tiene en su poder el Tridente Negro, un arma que en el pasado sirvió contra los Siete Reinos de las profundidades y ahora es empuñada por alguien que solo quiere venganza.

La secuela es dirigida, de la misma manera que la cinta original, por James Wan. El reparto está integrado por Jason Momoa como Aquaman, Patrick Wilson como Orm, Yahya Abdul-Mateen II como Black Manta, Temuera Morrison como Tom Curry, Dolph Lundgren como el rey Nereus, Nicole Kidman como Atlanna y… ¿Amber Heard regresa?

Amber Heard y el avance de Aquaman 2

La ex esposa de Johnny Depp es parte de la secuela de Aquaman pero en el tráiler podemos ver a su personaje, Mera, sólo unos segundos en una secuencia donde la reina de la Atlántida se encuentra en peligro. Seguramente Warner Bros. evalúo que es mejor dejar fuera de la campaña de este film a la actriz después del escándalo judicial que vivió con el protagonista de Piratas del Caribe. Habrá que ver cuánta es su participación en esta nueva entrada del Universo Extendido DC. El film se estrena en cines el próximo 20 de diciembre.