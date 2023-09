Trump y Milei: no fue Facebook, tampoco es TikTok

La idea se fue instalando con la rapidez de las certezas fáciles, aquellas que sirven de comodines en la conversación social y no exigen complicadas verificaciones.

Por Gonzalo Abascal

Para Clarín

Dice así: “El fenómeno Milei se explica por su llegada a los más jóvenes en TikTok”.

Una definición nada sofisticada pero en línea con la tendencia de ubicar a TikTok y a las redes sociales como explicación de casi todo lo que ocurre (en general problemático) en la cabeza de la gente, y de apelar a la tecnología para vender modernidad en el análisis.

En plena campaña electoral, y aún aturdidos por el resultado de las Primarias, en los comandos de campaña de Bullrich y Massa buscan también allí una parte de las explicaciones del triunfo del libertario.

El periodista Santiago Fioriti contó, en su columna del domingo en Clarín, el asombro y la preocupación de quienes trabajan con los candidatos de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, al conocer métricas de las redes sociales.“Un relevamiento de la consultora Ad Hoc arrojó datos reveladores en Instagram y TikTok. Hasta el 31 de agosto, las últimas seis publicaciones de los reels de Massa en IG acumularon 437 mil visitas; los de Larreta, 505 mil; los de Bullrich, poco más de un millón; los de Milei, 10.3 millones de usuarios.

En TikTok: Massa, 162 mil; Bullrich, 169 mil; Larreta, 3,1 millones: Milei, 19.9 millones”.

La vinculación entre el reciente resultado electoral y la popularidad de los candidatos en las redes funciona, también, porque conecta con otra hipótesis escuchada hasta el cansancio en los últimos años: la que sostiene que el triunfo de Trump en los Estados Unidos en 2016; y la reacción violenta de sus seguidores en el Capitolio en 2021, se explicaron en la influencia de Facebook, principal canal de información sesgada.

Quizás haya que empezar a desarmar algunas creencias.

Cuatro estudios publicados en las revistas “Nature” y “Science” en los Estados Unidos, incluido uno que examinó los datos de 208 millones de estadounidenses que utilizaron Facebook en las elecciones presidenciales de 2020, cuestionan seriamente la idea de la influencia determinante de las redes sociales en la construcción y consolidación de las preferencias políticas de los votantes.

Según el diario The New York Times, “investigadores de las universidades de Texas, Nueva York y Princeton descubrieron que la eliminación de algunas funciones clave de los algoritmos de las plataformas sociales no tenía ‘efectos mensurables’ en las creencias políticas de la gente”.

Esto es, que a un usuario le mostraran información direccionada de un candidato, e inhibieran la de otro, no modificó sus ideas previas.

La ex directora de política pública de Meta (ex Facebook), Katie Harbath, dijo: “los estudios ponen patas arriba los supuestos impactos de los medios sociales. Las preferencias políticas de la gente están influidas por muchos factores, y las redes sociales por sí solas no son culpables de todos nuestros males.”

Los autores del estudio, escribieron: “Las conclusiones ponen en entredicho las narrativas populares que culpan a las cámaras de eco de las redes sociales de los problemas de la democracia contemporánea”.

Los algoritmos de Facebook, Instagram y Tik Tok llevan años en el punto de mira. Su influencia existe, pero hoy parece menos determinante de lo que se suponía. Para entender el voto a Trump y a Milei habrá que mirar menos lo virtual y más la realidad.