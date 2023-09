Crítica de "Memory": Jessica Chastain y Peter Sarsgaard invocan el amor desde las oscuras profundidades

La película del mexicano Michel Franco compite por el León de Oro de la Mostra de Venecia.

Por Manu Yáñez

Para Fotogramas

'Memory' es lo más cerca que ha estado nunca el mexicano Michel Franco de filmar una genuina historia de amor. Pero claro, tratándose de un cineasta proclive al estudio de la cara más siniestra y aciaga de la existencia humana, su visión del amor no podía seguir los patrones clásicos del boy meets girl de Hollywood. De hecho, los dos personajes protagonistas de 'Memory' no podrían estar más alejados de los arquetipos determinados y normativos que han llenado históricamente el cine romántico. Por un lado, tenemos a Sylvia (a quien da vida una ensimismada y quebradiza Jessica Chastain), una trabajadora social que sobrelleva el peso traumático de la adicción al alcohol y el abuso sexual. Mientras, del otro lado, hallamos a Saul (un brillante Peter Sarsgaard), un hombre de familia burguesa que afronta el surgimiento prematuro de la demencia. Así, Franco construye una imposible ecuación sentimental, en la que un hombre que está perdiendo la memoria se aproxima a una mujer que no es capaz de sobrellevar el horror que le provocan sus recuerdos. En este sentido, ‘Memory’ puede remitir a la magnífica ‘Mantícora’ de Carlos Vermut, en cuanto que presenta a dos personajes que solo pueden huir de sus infiernos particulares a través de una unión sexual y afectiva que transgrede todos los límites del decoro y la moral.

Con su apuesta por llevar el relato romántico hasta los límites del melodramatismo, Franco acomete un ejercicio de humanismo siniestro que recuerda al que acometiera el austriaco Michael Haneke en la reputada ‘Amor’. Y, sí, 'Memory' es la obra más luminosa de Franco, sin embargo, esto no quiere decir que estemos ante una película comandada por la nobleza de espíritu. En el film, el mal arrecia por los cuatro costados, sobre todo de la mano de las familias de los enamorados. El hermano de Saul (interpretado por Josh Charles) conspira para impedir el affair, ya que desde su perspectiva Sylvia está aprovechándose de la vulnerabilidad de un hombre que está perdiendo todo vínculo con la razón. Pero el personaje más siniestro de la función es la madre de Sylvia (encarnada por la mítica Jessica Harper), que se niega a creer en la condición victimaria de su propia hija.

A partir de estos ingredientes narrativos, combinados con una puesta en escena distanciada, Franco construye una película tocada por el claroscuro existencial. Por un lado, 'Memory' adopta las formas de la fábula romántica, enfatizando la inocencia y pureza de unos protagonistas enfrentados a la inhumanidad de su entorno –en este sentido, Franco tiende a idealizar las posibilidades del dúo protagonista a la hora de operar como una pareja autónoma y feliz–. Por otra parte, la película también se deja llevar por la crudeza del contexto, como se hace evidente en sus pasajes más grotescos. En particular, la resolución del enfrentamiento entre los personajes de Harper y Chastain, madre e hija, tiene algo de espectáculo de la crueldad. Y así es como se dirime el destino de una película que dará que hablar gracias a las notables interpretaciones de su dupla protagonista.

Para descubrir que hay luz hasta en los rincones más oscuros de la experiencia humana.