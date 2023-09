Fue a revisar el departamento que había dejado su inquilino y encontró un desastre maloliente: $14 millones costó limpiarlo

Después de un mes sin residentes, el departamento recibió visitas inesperadas que dejaron un caos en su interior, y restaurar el desorden implicó un enorme gasto millonario.

La relación entre inquilinos y propietarios de departamentos puede ser bastante complicada, y en ocasiones, incluso los desacuerdos más insignificantes pueden dar lugar a conflictos. En esta oportunidad, se volvió viral la historia del dueño de un "depto" que decidió inspeccionar la vivienda que su inquilino había desocupado y se encontró con un completo caos y un olor desagradable debido a algo verdaderamente aterrador.

Este episodio tuvo lugar en Londres, Inglaterra. A pesar de que el protagonista decidió mantener su identidad en el anonimato, no dudó en compartir una de sus experiencias más aterradoras: sucede que, de regreso a su propiedad después de que sus inquilinos se mudaran, el propietario de un departamento descubrió que una bandada de palomas ingresó a la casa y arruinó todas las habitaciones con excremento.

Todo se debió a un "pequeño" descuido de los ocupantes, quienes, antes de partir, dejaron una de las ventanas de la casa abierta. Este insólito descuido resultó costoso, ya que la limpieza y reparación del lugar ascendió a unas 15 mil libras esterlinas, aproximadamente equivalente a 20 mil dólares. Más de 14 millones de pesos argentinos.

Según informó el medio británico Daily Mail, esta historia comenzó cuando el propietario del "depto" solicitó a los inquilinos que desocuparan la propiedad en un plazo de cuatro semanas. Una vez transcurrido ese período, el hombre regresó al lugar para evaluar su estado y se encontró con la terrible escena.

Al entrar, quedó impactado por el desagradable olor y el sorprendente panorama: la cocina, los sofás, el microondas, el suelo, la tostadora y prácticamente todo el espacio estaban cubiertos de excrementos de palomas, lo que hacía imposible moverse sin ensuciarse.

Tras la invasión de palomas al departamento, todo como consecuencia de un error de los inquilinos -que aún no se sabe si fue cometido adrede o realmente no se dieron cuenta-, el propietario no tuvo más alternativas que llamar a especialistas en control de plagas para que lo ayuden con la situación.

El director general de London Network for Pest Solutions (Red de Londres para soluciones de plagas), Paul Cooper, conversó con el Daily Mail y explicó: "El propietario miró el interior y nos llamó de inmediato. Las palomas habían redecorado dejando la casa en un completo desastre", señalando que "tardaron sólo cuatro semanas en destrozar el lugar".

Por razones de salud, el experto en palomas de la empresa tuvo que entrar al lugar vistiendo un traje de protección y doble barbijo. Además, necesitó de un respirador motorizado para garantizar su seguridad debido a que las aves y su excremento representan "riesgos para la salud y la seguridad", al existir la posibilidad de transmisión de enfermedades como Histoplasmosis, Criptococosis, Salmonelosis, entre otras.

En este sentido, los expertos en control de plagas dijeron que el lugar se parecía a la isla de Roca Partida en México, también conocida como "isla de caca de pájaro".

El propietario del departamento reconoció que debió haber revisado la propiedad apenas los inquilinos se mudaran. Por no hacerlo, ahora deberá esperar un mes más hasta que se termine de limpiar, redecorar y amueblar.