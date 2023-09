Estefi Berardi contó cuánto pagó por dos kilos de milanesas y dejó atónita a Carmen Barbieri

La conductora de Mañanísima asumió el rol de cronista y visitó una carnicería; al ver el precio en pantalla, la panelista lo comparó con lo que ella acababa de pagar y advirtió: “Me roban”.

La difícil situación económica de la Argentina no es ninguna novedad. Los datos que arrojó el miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) indicaron que en agosto la inflación escaló al 12,4%,la más alta en más de dos décadas. Unas horas antes de esta publicación, Carmen Barbieri dejó por un rato la conducción de Mañanísima y tomó el micrófono para salir a la calle como cronista y compartir los precios de los cortes de carne que ofrecía una carnicería de Constitución. Sin embargo, Estefanía Berardi desconcertó a todos cuando, al ver en pantalla el precio del kilo de milanesa y compararlo con lo que ella paga, alzó la voz y se dio cuenta de que a ella le estaban “robando”.

El miércoles se invirtieron los roles de Mañanísima y mientras Pampito Perelló y Estefi Berardi se quedaron en el piso, Carmen Barbieri fue a una carnicería a mostrar distintos cortes de carne y sus respectivos precios. “El kilo de milanesa de nalga está $2490″, expresó el carnicero mientras mostraba a cámara el tamaño de las milanesas.

Estefi Berardi

“¿Es caro o barato?”, preguntó Pampito, pero Estefi se mostró atónita con el precio: “¿Hechas? ¿De las que ya vienen empanadas?”. Al escuchar la respuesta afirmativa del carnicero, Berardi dijo: “A mí me roban”, dando a entender que el precio que estaba pagando era superior al que mostraron en pantalla. Su compañero quiso saber cuánto pagaba por las milanesas, pero ella no quiso compartir la cifra. “Me da vergüenza”, sostuvo.

La conductora del programa, en tanto, continuó mostrando la heladera con las distintas opciones de carne disponibles en el lugar, hasta que Pampito la interrumpió. “Carmen, recién vos tiraste el precio de la milanesa. ¿Lo podemos repetir? Porque Estefi está comprando milanesa, y quiero que veas cuánto está pagando ella los dos kilos de milanesa”, le dijo, a modo de comparar precios, porque no lo iba a poder creer.

“Pero estamos hablando de carne de lomo. ¿Ustedes saben lo que es un lomo? Porque no deben ver uno hace mucho tiempo”, comentó la madre de Federico Bal. “No, pero escuchá, porque te vas a desmayar”, le advirtió el también panelista de Intrusos. Fue entonces cuando Berardi puso fin al misterio y reveló el precio que paga por las milanesas.

“Yo acabo de comprar milanesa Premium de bife angosto y lo que tiene es que están empanadas, tienen muy poquito pan rayado y mucha carne”, expresó y a modo de también justificar el monto, contó que le llevan los dos kilos a la puerta de su casa. Por su parte, Pampito seguía insistiendo en saber cuánto los pagó.“¿Muestro? Me da vergüenza lo que acabo de pagar ahora que escucho ese precio”, advirtió Berardi, pero finalmente mostró en su celular la página del lugar donde compró las milanesas y dio cuenta de que los dos kilos se venden a $17.500.

Rápidamente, en el piso comenzaron a escucharse los murmullos y desde el móvil, Carmen quedó atónita y advirtió que Estefi estaba equivocada, pero no era así. “¿Me están robando, no?”, reflexionó la panelista. En tanto, en la carnicería le comentaron que vendían el kilo de milanesa de lomo a $4290. “Estamos hablando de lomo; dos kilos, 8 mil y pico de pesos. ¡Te mataron! Andá y devolvéselas”, sentenció Barbieri mientras la panelista debatía si debía cancelar el pedido que realizó.