Héctor Daer: “El Gobierno no va a devaluar más”

Así lo aseguró el secretario general de la Confederación General del Trabajo, quien además reiteró su apoyo a Sergio Massa.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, Héctor Daer, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), reiteró su apoyo a Sergio Massa, ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, quien busca suceder a Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada.

En declaraciones a CNN Radio, el dirigente se refirió a los motivos detrás de la devaluación: “La venía pidiendo el Fondo Monetario porque tiene la teoría de que cuanto más caro ponés el dólar, menos demanda tiene. Como esta devaluación tiene que ser soportada socialmente, vos tenés que inyectar dinero sí o sí”, dijo.

“El Gobierno no va a devaluar más. Y va a bajar la inflación en septiembre”, afirmó.

En tanto, Daer opinó sobre la victoria obtenida en las PASO por Javier Milei, líder de La Libertad Avanza. “Es una bronca que hay que entender, y que no sólo viene al oficialismo sino que es un deterioro del proceso democrático que no dio los resultados que el pueblo esperaba”, dijo. “Soy optimista en términos electorales porque hay una perspectiva de futuro: no es agarrar una motosierra o cerrar el Banco Central”, agregó.

“Hay tirones porque Massa tiene una mirada distinta a la ortodoxia. El camino que busca Sergio (Massa) es el de buscar que la Economía gire más rápido, aumente la actividad económica y eso vaya puliendo el desfasaje macroeconómico”, concluyó