Patricia Bullrich le respondió a Javier Milei: "Lo peor de la vida es ser violento a la edad que él tiene”

Patricia Bullrich y Javier Milei volvieron a intercambiar críticas, y el economista liberal cuestionó el historial de activismo político de la candidata de Juntos por el Cambio.

El candidato a Presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, había acusado a Patricia Bullrich de "tener las manos llenas de sangre" al recordarle su pasado. Sin embargo, la integrante de Juntos por el Cambio le respondió: "Todo el mundo sabe que yo fui de la Juventud Peronista, nadie lo desconoce, lo dije toda mi vida".

En ese sentido, de acuerdo a Perfil, la ex titular del PRO señaló: "Soy una persona que toda mi vida me jugué por lo que pienso y es mentira lo que él dice, no tengo las manos manchadas de sangre, tenía 16 años”.

Las declaraciones de Bullrich surgieron luego de que Milei sostuviera que su par “era una montonera, era terrorista de una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente y ponía bombas” .

De esa manera, la candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio le recordó que su etapa como militante de la JP ocurrió hace más de 45 años. Además, sostuvo: "Lo peor de la vida es ser violento a la edad que él tiene” .

Bajo ese marco, continuó: "Lo que él dice con un nivel de violencia a los 53 años es peligroso, a los 53 años no fui violenta, ni a la edad que tengo soy violenta, porque uno aprende en la vida”.