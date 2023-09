Ricky Martin sorprendió a sus seguidores con un vídeo al borde de la censura

Desde su separación con Jwan Yosef, Ricky Martin se ha dejado ver más seductor que nunca y acá te dejamos el vídeo que lo comprueba.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin posó sin ropa en una reposera y subió la publicación a través de su cuenta de Instagram: "Evitando las marcas de bronceado. Gracias, de nada", escribió. Allí, no sólo se puede ver al cantante desnudo, sino que también muestra su lujoso patio con un hermoso paisaje y su pileta. Esta publicación enloqueció a todos sus fans y provocó comentarios de todo tipo: "Gracias por hacerme saber que la mujer que hay en mí no está muerta"; "Que viva la soltería, queremos más videos de estos"; "Así no se puede continuar la tarde tranquilamente"; "Perdoname Diosito por los pensamientos impuros", escribieron algunos usuarios. Sin duda, Ricky Martin sigue demostrando que no teme mostrar su sensualidad en las redes sociales, manteniendo a sus fans ansiosos por más sorpresas en el futuro.