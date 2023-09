En vivo: Olímpico enfrenta a Pinheiros con la misión de sumar otra victoria en el Interligas

El Negro, que arrancó con un triunfazo en Brasil, se mide con el anfitrión en San Pablo buscando dar un nuevo paso en el certamen internacional.

Olímpico sale a escena por la segunda jornada del Torneo Interligas al medirse con el dueño de casa, Pinheiros de San Pablo, buscando sumar una nueva victoria y dar un paso clave en el certamen que enfrenta a equipo argentinos con brasileños.

El encuentro se disputará a partir de las 18.30 en el Polideportivo Henrique Villaboim de la ciudad de San Pablo, con transmisión de Básquet Pass y del streaming de la NBB por YouTube.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y SEGUÍ LAS ESTADÍTICAS

El Negro bandeño arrancó el torneo con una gran victoria por 91-83 ante Corinthians con una gran tarea de Nicolás Romano con 27 puntos y de Devon Collier con 10 tantos y 10 rebotes.

Por su parte, Pinheiros viene de caer de manera ajustada ante Platense por 75-73 en la primera jornada de la zona B.

En en el primer turno de esta segunda fecha de la zona B, a partir de las 16, Platense también buscará una nueva victoria al medirse con Corinthians.

Por su parte, en la zona A, a las 19, Riachuelo de La Rioja, que arrancó con victoria, se medirá con Caxias Do Sul, mientras que el local Regatas Corrientes, que también tuvo un buen debut, se medirá con Pato Basquete.

Cronograma:

16.30 - Platense vs. Corinthians

18.30 - Pinheiros vs. Olímpico

19:00 - Riachuelo vs. Caxias

21:30 - Regatas Corrientes vs. Pato Basquete